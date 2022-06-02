安藤忠雄個展放青蘋果迎賓 復刻「光之教堂」

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「挑戰—安藤忠雄展」世界巡迴展2日在松山文創園區舉行開幕記者會，3日起至9月13日正式開展，現場展出多件展品，帶領觀眾探索日本建築大師安藤忠雄的創作理念與對人生的挑戰。中央社記者謝佳璋攝 111年6月2日

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（中央社記者王寶兒台北2日電）日本建築師安藤忠雄個展「挑戰—安藤忠雄展」明天起於台北松山文創園區展開，展場除復刻安藤忠雄的代表作「光之教堂」外，安藤忠雄還特別於展場入口放一顆青蘋果迎賓。

透過視訊，安藤忠雄下午在「挑戰—安藤忠雄展」開幕記者會與台灣連線，他表示，此次個展特點在於要讓大家更理解建築形成的過程，「通常建築展覽都是把蓋好的建築以照片等方式呈現，但我這次是從最初思考的原點，包含手稿、反覆去做的模型，完完整整地呈現」。

安藤忠雄說，建築絕不只是單單看照片就行的，所以他才在會場打造一比一復刻的「光之教堂」（原建築位於日本大阪），希望大家實際體驗到建築的魅力。台北展場的規劃特點在於，每個人都能親近展品，最近距離交流。

安藤忠雄表示，現今大家都習慣用電腦創造想要的東西，但他希望大家能看見用手做出來的作品，讓大家找到自由創作的力量。此外，他希望更多女性加入建築世界，展覽中特別針對女性規劃，努力使女性會對建築更感興趣。

「挑戰—安藤忠雄展」以4大主題「空間的原型」、「城市的挑戰 」、「景觀的創造」、「與歷史對話 」劃分，展出超過300件展品，涵括安藤忠雄自學時期的環遊世界旅行速寫、捕捉靈光乍現的設計手稿、創意凝聚的建築模型、留下永恆瞬間的眾多影片與攝影作品等。

安藤忠雄今年81歲，面對任何事物仍勇於抱持開放、挑戰的態度，持續耕耘新作，展覽命題「挑戰」正是出自他的精神。

安藤忠雄認為，挑戰就是朝向自己想要走的路，不斷走下去，「只要一人努力工作，從中找到樂趣，就是很好的挑戰。更重要的一點就是，每個人面對挑戰時，要保持希望努力下去」。

青蘋果一向是安藤忠雄時常拿來比喻「青春」的象徵，他不但曾打造大型青蘋果雕塑，2019年受邀來台灣演講時，也曾以一顆青蘋果開場，鼓舞人們要心中永懷青春。

安藤忠雄今天在視訊時也不忘手拿一顆青蘋果，他比喻「建築這種創造的活動，實際上就是帶來青蘋果這樣原動力的存在。」他更笑說，放在展場門口的青蘋果也是保佑來看展的人們，每看1次展覽就可以多長壽1年，看3次就能再長壽3年，希望大家踴躍來看他的展覽。

「挑戰—安藤忠雄展」明天起於松山文創園區一號倉庫展出至9月13日。（編輯：管中維）1110602

「挑戰—安藤忠雄展」世界巡迴展登陸台灣，3日開展，2日在台北松山文創園區舉行開幕記者會，現場展展出逾300件展品，包含日本建築大師安藤忠雄的手稿、模型、照片等。中央社記者謝佳璋攝 111年6月2日