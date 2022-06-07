重複的藝術 印尼藝術家瑟提亞萬個展登場

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來自印尼的當代藝術家艾伯特．約拿桑．瑟提亞萬首次在台灣推出個展「靈語」，7日開幕。（安卓藝術提供）中央社記者王寶兒傳真 111年6月7日

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（中央社記者王寶兒台北7日電）多達2552個雨滴狀陶塊，平均散佈於長達17公尺的牆面，來自印尼的當代藝術家瑟提亞萬手工燒製、揉捏上千個陶塊，成就台灣首檔個展「靈語」中最大型作品「無窮」，今天開幕。

艾伯特．約拿桑．瑟提亞萬（Albert Yonathan Setyawan）出生於1983年，自萬隆理工學院美術系畢業後，即前往日本京都精華大學對陶瓷進行研究與進修博士。2013年，他代表印尼參加第55屆威尼斯雙年展，以1萬2000個微型舍利塔組成參展作品「宇宙迷宮：寂靜之道」，驚艷國際。

瑟提亞萬於台灣首次個展「靈語」（Speaking In Tongues）今天於安卓藝術開幕。安卓藝術總監李政勇表示，瑟提亞萬在創作大型作品過程中，透過多次重複製陶，讓他能靜心地觀察陶土由軟到硬的轉變，並體悟陶土狀態正是映射人類自身不斷變化的狀態。

策展人龔若靈表示，「靈語」集結瑟提亞萬近2年創作結晶，親手創作每一塊陶瓷時，藝術家都堅信自己所投入時間和精力會構成陶瓷作品的一部分。特別的是，瑟提亞萬的創作並非止步於製陶完成的瞬間，而是作品歷經組裝、上牆後，需要其他人力才能真正完成他的藝術創作。

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安卓藝術總監朱倢瑢表示，這次畫廊團隊動用前所未有的人力與時間，與藝術家一起完成了創作。其中4公尺高、17公尺寬的大作「無窮」（Infinitude）是現場拼裝件數最多的作品，「觀者可從繁密龐大圖騰的裝置中，同感於團隊辛勤工作與反覆操作的儀式，進而體驗到純粹的神聖與靜默，就像走進吳哥窟或聖保羅大教堂這樣雄偉建築時，很難不感到震攝而難以言語」。

瑟提亞萬於台灣首檔個展「靈語」今天起於安卓藝術展出至7月14日。（編輯：方沛清）1110607