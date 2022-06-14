指揮陳美安6大建言 鼓勵音樂學子「擇你所愛」

（中央社記者趙靜瑜台北14日電）旅美指揮陳美安返國客席NSO國家交響樂團，帶來「詩琴畫語」音樂會。陳美安表示，她也是從年輕努力到現在，開出一條屬於自己的音樂之路，她希望以6大建言鼓勵台灣年輕指揮「擇你所愛，堅持奮鬥」。

陳美安在接受中央社記者專訪時表示，指揮這條路能夠演出的機會比其他樂器少得多，磨難也多，但她始終相信，「過程中受苦多一點，音樂就會深一點。」

陳美安給年輕指揮的建議是「堅持做自己」、「不要因為任何人事物放棄自己的夢想」、「要走自己的路：也許跟著前人的腳步是容易的，但是每個人都是獨特的，也惟有自己知道什麼是最能發揮所長，最適合自己。」

此外還有「勇敢而且聽從自己心中最真實的聲音，即使全世界都不看好你」、「相信自己而且找到身邊一樣相信你、支持你的貴人」，以及「帶著熱情堅持去做你所愛的事，能支持你一路奮鬥下去的動力就是擇你所愛，且願意把你獲得的與眾人分享。」

陳美安表示，像現在的衛武營藝術總監簡文彬當年還擔任NSO國家交響樂團音樂總監期間，第一次邀請她客席NSO國家交響樂團，開啟了她與NSO的緣分，「我真的很感動，不是所有的人都願意給年輕指揮機會，我可以說他是我的貴人。」

陳美安過去最被外界看見的是她啟發青少年音樂家的能力，其次是她指揮當代音樂表現相當出色。目前陳美安受邀擔任奧地利施第利亞格拉茲創藝樂團首席指揮，在國際樂壇客席邀約不斷，她也即將率領美國國家青年交響樂團2團赴卡內基音樂廳演出，8月將到丹麥國家歌劇院指揮歌劇。

陳美安說，只要肯努力、有實力，一定會被看見。她以自己能受邀客席美國國家青年交響樂團2團為例表示，邀請她的是卡內基音樂廳威爾音樂中心總監莎拉．強森，「她是我20年前參加馬捷爾主辦世界五大洲指揮大賽的執行長。」

陳美安說，當時她是亞洲選出的3名代表之一，要到美國參加決賽，但是中間發生贊助商因詐欺被抓，緊急之下，大賽另外尋求贊助，後來的贊助商決定亞洲只能請一個指揮到美國參加決賽，「我是沒有去的2個年輕指揮之一。」

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陳美安說，當時的她很年輕，很害羞，很沮喪，但也無能為力，沒想到4年前莎拉．強森找上她的經紀人，要邀請她參與美國國家青年交響樂團計畫，「我們再度連繫上，她跟我說這10多年來都有注意我的表現。」

陳美安說，這聽起來非常像電影情節，但真實發生在她身上，「我也要勉勵年輕指揮不要害怕失敗，相信自己的選擇就是正確的選擇，一定會找到自己的一條路。」（編輯：張芷瑄）1110614