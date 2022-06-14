旅美作曲家李元貞「美濃之道」 NSO音樂會首演

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（中央社記者趙靜瑜台北14日電）NSO國家交響樂團「詩情畫語」音樂會將於北、高兩地登場，音樂會邀約旅美作曲家李元貞以客家元素創作「美濃之道」，全長約13分鐘，以客家聚落美濃的風土人情為主題，用交響樂展現客家獨特的文化感。

NSO國家交響樂團今天舉行記者會，記者會上NSO執行長郭玟岑表示，「美濃之道」原本是2020年樂團歐洲巡演時將進行首演，但受到疫情影響，至今未能演出，這次終於可以在音樂會上呈現。

受邀為NSO國家交響樂團創作，李元貞表示她取名為「美濃之道」是想要表達她對於美濃人生活的觀察，「日出而耕、日落而息，對土地有著非常親近的情感。」李元貞透過各種訪談與音樂採集過程，理解客家聚落之美。她也使用客家材料如語言與傳統音樂，融合現代潮流創作。

李元貞表示，她創作重點緊抓客家歌謠裡的辨識度，用了美濃四大調之一的「搖籃曲」；她也參考李喜悌女士的版本，裡頭有非常多的裝飾音，配器上李元貞使用長笛與小提琴來演奏，宛如吟唱。

指揮陳美安表示，李元貞的「美濃之道」很美，帶有「禪」的意境，很值得分享。其他演出曲目包括俄籍鋼琴家茲拉塔‧喬基耶娃（Zlata Chochieva）與樂團演出蕭邦「第一號鋼琴協奏曲」以及柴可夫斯基的「第二號交響曲」等。

陳美安表示，柴可夫斯基擅長創作旋律，喜歡原創，不喜歡摘錄民謠來創作，但這首「第二號交響曲」非常特別，因為柴可夫斯基的妹妹嫁到烏克蘭，柴可夫斯基經常到烏克蘭造訪，這些烏克蘭的旋律組成其中3個樂章的主題，「我相信柴可夫斯基是非常喜歡也欣賞這些民謠旋律，也記錄了家人相聚時光。」

陳美安表示，她很想念台灣的家人，也很想念NSO的音色，樂團裡有很多好朋友，「這次也很期待能回到我的故鄉高雄，把音樂帶回去跟大家分享。」

郭玟岑表示，樂團等待與指揮陳美安合作等了2年，這次曲目涵蓋台灣、波蘭和烏克蘭等地的民謠元素，主軸很明朗，都是來自土地脈動的聲音，「透過作曲家的描繪、樂團獨一無二的演奏，歡迎大家來音樂廳與我們分享美好的音樂。」

衛武營藝術總監簡文彬表示，這次的曲目很特別，柴可夫斯基的「第二號交響曲」不常聽見；鋼琴家茲拉塔‧喬基耶娃也是第一次來到高雄演出，值得所有樂迷親臨欣賞。

茲拉塔‧喬基耶娃8歲時在莫斯科柴可夫斯基音樂學院大禮堂亮相，首次與交響樂團合作演出。此後她經常現身許多極具聲望的音樂廳、音樂節，與各大交響樂團及知名指揮家合作，演出足跡遍及歐洲與世界各地。

NSO國家交響樂團「詩情畫語」音樂會將於6月18日在台北國家音樂廳，6月19日在高雄衛武營音樂廳登台演出。（編輯：張芷瑄）1110614