見證廣島生命光采 日本攝影家石內都個展首次登台

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（中央社記者王寶兒台北15日電）蕾絲洋裝、刺繡帆布包，這些美麗物品的主人，都是廣島核爆受害者，日本攝影家石內都首次推出台灣個展，也將展出她取材自廣島和平紀念資料館館藏的代表作ひろしま。

石內都出生於1947年，2014年曾獲得哈蘇國際攝影大獎，成為亞洲第一名獲得該獎項的女性，作品至今也獲紐約現代美術館、紐約大都會博物館等機構典藏。

石內都成長於日本戰後，她以攝影捕捉當時日本樣貌，像是最早期的攝影系列作品Yokosuka Story，就是記錄她成長的故鄉橫須賀，也以女性觀點持續探討生命狀態，例如此次將於台灣個展展出的作品1．9．4．7系列（1988－1989）、Innocence系列（1994－）、Mother's系列（2000－2005）、ひろしま／hiroshima系列（2007－）、Frida by Ishiuchi系列（2012－2015）等。

其中，ひろしま／hiroshima系列源自石內都於2007年參訪廣島和平紀念資料館，她從館方上萬件收藏品中挑選許多衣物與物件，不管是蕾絲洋裝、中學校服或布鞋，都可看見物品因經歷核爆撕裂或發黃，石內都藉由捕捉這些物品的美麗，回望物品擁有者的生命光采。

Frida by Ishiuchi系列的拍攝主體則是著名墨西哥藝術家芙烈達卡蘿（Frida Kahlo）的遺物，石內都於2012年受芙烈達卡蘿博物館策展人邀請，以相機見證芙烈達卡蘿的義肢、高低不齊的鞋子、身軀護具等，許多是芙烈達卡蘿未曾曝光的遺物。

「石內都展」將在6月24日至7月30日，於台北亞紀畫廊展出。（編輯：張雅淨）1110615