說唱藝術家楊秀卿昔日唸歌維生 晚年唸歌為文化

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（中央社記者趙靜瑜台北17日電）重要傳統表演藝術「說唱」保存者楊秀卿今天凌晨辭世，享壽89歲。消息傳出後傳統藝術界莫不傷感，曾為楊秀卿寫書的吳國禎表示，昔日唸歌維生，晚年唸歌為文化，令人感佩。

國家影視聽中心董事吳國禎曾經書寫「一款歌百款世：楊秀卿的念唱絕藝與其他」，他接受中央社專訪時表示，人間國寶說唱藝術家楊秀卿從學唱的稚嫩嗓音到豐富的一人多聲與深具表情的口白，至今已成絕響。

吳國禎說，他2001年在「國寶唸歌藝人大匯演」中認識老師，老師從小因病目盲，但卻以耳為窗、以心為目，一字一句、一聲一調的習得流轉於世的歌本故事與琴奏，非常厲害。

吳國禎說，楊秀卿一生就是台灣說唱藝術史的縮影，唸歌表演生涯完整，「她從沿路唸歌，踏遍台灣；再經歷唸歌完賣藥的時期，走過商業電台錄音演出，之後走上了傳統藝術的大舞台。」

吳國禎表示，過去唸歌都是固定旋律，但是楊秀卿很特別，她20多歲跟著養母的姊姊白天四處走唱，晚上就去台北市圓環聽歌仔戲，無形中吸收了歌仔戲的旋律跟唱念作表，可以任意變化男聲口音與女聲口音，非常有自己的特色。

吳國禎說，楊秀卿很早就參加已逝民族音樂大老許常惠舉辦的民間劇場，很早就獲得薪傳獎肯定，到後來唸歌只在文化部或各地文化局藝文活動中才比較看得到演出，「老師就開始做傳藝，不藏私。」

微笑唸歌團團長儲見智則說，他有幸成為楊秀卿老師的藝生，從完全不會到現在傳承，「我們是師徒制，老師做人厚道，也很會為對方設想，她就像自己的阿嬤。」

儲見智說，像演出有時候有，有時候沒有，「她總是會安慰我們，是緣分沒有到。」老師也跟一般傳統藝人不一樣，思想很開放。她從2012年開始做電影、動畫等跨界結合，出發點是希望讓唸歌被更多現代的觀眾看見跟聽到，不然以後就看不到唸歌這個傳統藝術。

儲見智表示，之後微笑唸歌團會繼續努力，繼續發揚唸歌藝術。（編輯：張芷瑄）1110617