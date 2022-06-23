國定古蹟台南三山國王廟修復 拚最大限度保留

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國定古蹟「台南三山國王廟」曾於1996年修復，迄今已逾25年，因木棟架、壁體、屋面、剪粘等出現相當程度劣化損壞，這次修復工程採最小規模解體、最大限度保留方式施工。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年6月23日

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（中央社記者楊思瑞台南23日電）位於台南市北區的國定古蹟「台南三山國王廟」，因木棟架、壁體、屋面、剪粘等出現相當程度劣化損壞，修復工程採最小規模解體、最大限度保留方式施工，預計明年8月完成。

台南市長黃偉哲今天上午前往三山國王廟工區現場，視察修復情形並聽取設計監造建築師摘要報告，了解目前工程進度。

黃偉哲表示，三山國王廟是客家信仰重鎮，希望修復工程可協助回復昔日風采，讓信仰精神與歷史意義傳承下去，也期盼台南市的古蹟與文化資產，能在中央與地方協力下獲得更好保存與修復。

台南市文化資產管理處提供資料指出，「台南三山國王廟」位於台南市北區西門路三段100號，由財政部國有財產署管理、三山國王廟管理委員會認養。

台南市文資處指出，三山國王廟曾於1996年修復，迄今已逾25年，木棟架、壁體、屋面、剪粘等都有相當程度劣化損壞，加上縣市合併後，廟務組織及國有房地爭議擱置管理維護，加速古蹟頹圮，經國有財產署南區分署籌措修復經費後，2019年委由台南市文資處代辦修復工程。

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台南市文資處指出，自2020年8月開工以來，歷經2次專案小組督導、2次工程施工查核，並嚴格落實工務會議，修復團隊採用「最小規模解體、最大限度保留」方式施工，舊有瓦片經檢測可留用者均回舖再使用，沒依據的項目不進行臆測性修復，預計2023年8月竣工。

台南市文資處指出，「台南三山國王廟」為地上1層磚木構造建築，空間格局為「一廟、二祠、一會館」，為全台僅存由潮州派匠師所建粵式廟宇建築。古蹟主體座東南朝西北，正面格局為九開間立面樣式古樸，屋脊平緩，有花葉形脊尾，中央三開間較高，兩側為平頭型粵式馬背山牆，獨具特色。（編輯：謝雅竹）1110623