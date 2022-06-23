北市交團長宋威德歸建師大 首席指揮重啟遴選

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（中央社記者趙靜瑜台北23日電）台北市立交響樂團首席指揮殷巴爾確定不續任，台北市文化局將展開遴選作業。北市交團長宋威德也已申請歸建師大，宋威德說，疫情加上場地問題使樂團動彈不得，讓他萌生去意。

宋威德今天接受中央社專訪時表示，他很遺憾殷巴爾最後仍然沒有簽回合約，「殷巴爾很喜歡北市交，他也強調自己年紀大了，台灣的防疫相關規定、節目安排以及演出各種不確定性，這些我都可以理解，雙方合意解約，過程平和。」

宋威德表示，最後雙方取得共識，約定未來在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩前提下，殷巴爾再以客席指揮身分與北市交合作。

宋威德表示，殷巴爾心心念念還是希望台灣可以演出一次伯恩斯坦的第3號交響曲（Kaddish），編制包括交響樂團與合唱團，還有說書人，內容聚焦讚美上帝、肯定人生與祈求和平，殷巴爾會很希望來客席。

殷巴爾任內3年，對於樂團團員音樂實力有所了解，原本計畫在新任期對樂團團員做評鑑，才能讓北市交音樂程度更加提升，這些都將成為下任首席指揮的重要課題。

對於宋威德提出辭去北市交團長一職，外界大多認為是台北市文化局局長蔡宗雄直接調任台北市文化局文創發展科科長郭佩瑜為北市交副團長，沒有尊重團長。宋威德則表示，這是局長的職權範圍，他沒有意見，回學校是對自己身體狀況的考量，但身為一個音樂家，他對於北市交所面對的大環境感到無能為力。

宋威德指出，北市交身為台灣3大樂團之一，卻不被重視，由於城市舞台藝文大樓從2021年12月16日起休館進行工程，北市交沒有自己的辦公室，沒有固定排練的場地，排練品質不好，音圖中心也還在紙上計畫之中；再加上疫情，演出經常取消，又因為沒有自己的演出場地，這些都讓樂團心有餘而力不足，無法有所發揮。

宋威德表示，自己在北市交三進三出，「這次待的時間最長。」第一次是來當團員，待了8個月；第二次來當推廣組組長，跟著前團長陳秋盛做了6個月；這次來當團長工作14個月，「我很愛這個樂團，年輕團員都很希望有所改變，但限於北市交是公務機關，吹得很好的年輕好手月薪不到5萬，資歷久卻慣常放炮出錯的每個月領9萬，這些都需要大改革。」

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宋威德畢業於北藝大音樂系，赴法國國立FRESNES音樂院進修拿到室內樂金牌獎及單簧管金牌獎返國，是台灣少見音樂與行政都相當擅長的音樂家。1998年起在台師大音樂系擔任專任教授，他已向台師大提出歸建，預定7月1日返回台師大。

宋威德表示，很高興這一趟團長的旅程更認識北市交的團員，尤其是弦樂團員；行政團員也相處愉快，他永遠都會為北市交加油。（編輯：張雅淨）1110623