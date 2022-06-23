優人神鼓年度創作「轉山」 挑戰5G跨域展演

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（中央社記者趙靜瑜台北23日電）優人神鼓持續進化，要與科技共舞，年度大戲「轉山」將在台北國家戲劇院首演，挑戰運用5G技術，將金瓜石地質公園本山礦場的演出片段同步送到劇院舞台上，達成雙劇場異地即時共演。

優人神鼓今天舉行記者會宣布年度創作「轉山」演出，優人神鼓導演也是北藝中心董事長劉若瑀表示，「轉山」本是盛行於西藏地區莊嚴而神聖的儀式，人們相信繞著神山轉行可以洗滌一生罪孽。這次推出「轉山」有戲劇形式的表達，有舞蹈、當然也有優人拿手的鼓曲。

劉若瑀表示，感謝文化部的5G計畫與中華電信配合協助，這個異地即時共演的重重困難才能解決。劉若瑀說，20年前全體優人曾經到岡底斯山走過這趟神聖的「轉山」之旅，這次演出優人將以劇代行，與觀眾一起體驗靈魂本質。

文化部次長蕭宗煌在記者會上表示，多年前優人神鼓受邀到法國亞維儂藝術節，光是在演出的礦場裡，不斷測試每顆鼓和石壁間精密距離的調整，就已經令人印象深刻。

蕭宗煌說，山不轉路轉，就是「轉山」，「這幾年因為疫情影響，文化部跟兩廳院一起推動線上劇場，現在透過5G技術，產官學研藝一起推動發展跨越時空、虛實整合的演出，化不可能為可能。」

國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，優人的鼓聲，總是可以讓人找到一種療癒自己走出陰霾的力量，「很期盼看到有更多藝術的力量能夠藉由科技走得更遠。」

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優人神鼓藝術總監黃誌群分享，1988年，優人以老泉山為根創立山上劇場，幾年前不幸遭遇祝融，付之一炬，「受到各方幫助，優人才能猶如鳳凰般再次浴火重生。」2015年，新北市文化局牽線優人來到金瓜石地質公園本山礦場，優人和這座巍巍山城一見如故，自此相生相惜，也創造了許多美好的演出。

「轉山」將從9月2日到4日在台北國家戲劇院演出，下午場次有5G傳輸異地共演；9月10日到11日在高雄衛武營國家藝術文化中心，10月22日到23日在台中國家歌劇院演出。（編輯：張雅淨）1110623