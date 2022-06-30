金門新文化地標圖美館競圖 潘冀建築團隊勝出

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（中央社金門縣30日電）金門縣中心圖書館及美術館新建工程公開競圖設計結果今天公布，潘冀聯合建築師團隊獲得首獎；評委表示，潘冀以對基地特殊地形的回應與永續生態設計，以及對土地尊重的態度而勝出。

經過兩階段競爭，金門縣圖美館工程公開競圖設計結果，下午在台北國際會議中心公布，由金門縣副縣長李增財宣布並頒獎。

評選委員會召集人、縣府參議許正芳表示，潘冀團隊能在眾多強勁對手中勝出的主因是對基地特色及金門在地的了解非常深入且透徹，同時對建築設計的熱情與創意，也在這次作品中完整表達出來，尤其對基地特殊地形的回應及永續生態設計及對土地尊重的態度，也讓評委佩服。

李增財則是感謝27個參與競圖的建築團隊為金門縣藝文建設的付出及努力；縣府工務處將與首獎團隊進行後續簽約手續及細部建築設計工作，縣府將於近期辦理這次競圖首獎及入圍作品展覽，與縣民及建築相關業界分享設計創意。

潘冀聯合建築師副總經理黃種財受訪表示，金門圖美館以在地特有的戰地文化結合藝文和親子遊憩，在全世界建築界相當少見，可見縣府相當有遠見，預計明年中完成設計；許正芳表示，之後發包施工，工期約需3年，可望115年完工。

縣府工務處表示，圖美館基地面積約3.8公頃，建造費用約新台幣10.65億元，吸引全台27名一流建築師好手加入投標行列，第一階段入圍的5家建築師團隊，經過 29、30日2天激烈競爭，結果在今天正式對外宣布。

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金門縣中心圖書館及美術館兩館總樓地板面積約1萬3200平方公尺，包括圖書館面積約6200平方公尺、展覽設施面積約3100平方公尺和服務設施面積約3900平方公尺等。

圖美館基地基地座落金寧鄉與金湖鎮交界附近，位於金門島橫向主要幹道伯玉路中段位置，交通便利，到金城、山外和沙美市區各只有7至10分鐘車程，未來將結合藝文特區、中山紀念林，創造金門縣藝文休憩一日生活圈。（編輯：陳仁華）1110630