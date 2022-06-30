苗栗縣活化油礦文化景觀 5棟歷史建築修復竣工

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（中央社記者管瑞平苗栗縣30日電）苗栗縣政府活化利用公館鄉出磺坑油礦區文化景觀，針對出磺坑北寮5棟歷史建築進行修復工程，經2年修復今天竣工，後續將規劃走讀、教育活動，讓民眾探索早期油礦歷史文化。

縣府文化觀光局表示，出磺坑礦場是目前世界上現存最古老且還在生產的油礦區，蘊藏百年來珍貴的文化資產，隨著開採技術提升與人力轉移，逐漸沉寂與沒落，為活化利用油礦區文化景觀，民國109年積極爭取文化部核定補助新台幣1億5850萬元，辦理「苗栗出礦坑礦業歷史現場活化發展計畫」，並與中油合作，打破過去單點、單棟、個案式的文化資產保存方式，而以「重大公共建設投資計畫」做為執行目標。

這項計畫針對出磺坑北寮5棟歷史建築進行修復工程，包括「北寮舊辦公室」、「舊重機具維修庫」及「四號宿舍」、「六號宿舍」、「八號宿舍」等五棟歷史建築，歷經2年修復終於在今天竣工。

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苗栗縣長徐耀昌、立委徐志榮、沈發惠、賴香伶的秘書、文化部文化資產局長陳濟民、中油探採事業部副執行長陳澄泉等人出席竣工典禮。徐耀昌感謝中央對苗縣文化資產保存的重視與補助，期盼與後龍溪對岸開發的客家文學花園能夠成為公館鄉新地標，打造成為優質的旅遊景點，帶動觀光發展，促進地方繁榮。

文觀局指出，後續將規劃「5棟歷史建築走讀」、「出磺坑地景探索」、「身『林』其境-植物生態知多少」3條走讀路線與教育活動，帶領鄉親深入探索出磺坑礦場的獨特風貌。（編輯：方沛清）1110630