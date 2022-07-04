行政院文化獎受理推薦 表彰發揚台灣文化貢獻者

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（中央社記者趙靜瑜台北4日電）行政院為表彰對維護與發揚台灣文化有特殊貢獻人士，每年辦理行政院文化獎。第42屆行政院文化獎自即日起開始受理推薦，歡迎各界推薦傑出的藝術文化界人士。

文化部今天發布新聞稿表示，行政院文化獎是由政府主辦並頒發的最高榮譽文化獎項，藉以表揚國內外傑出藝術文化人士的終身成就。辦理至今已歷41屆，共有90名國內外文化人士獲得行政院文化獎殊榮。

文化部表示，行政院文化獎的獲獎者，對於台灣藝術文化的傳承與發揚，不僅具有重大貢獻，且影響深遠。

文化部以第41屆獲獎者王清霜為例，王清霜於1954年與顏水龍共同創立南投縣工藝研究班（現為國立台灣工藝研究發展中心），積極推動台灣工藝特色文化，以繁複的高蒔繪技法著稱，是台灣最早到日本受完整漆工藝教養及訓練的工藝家，百歲王清霜的工藝生命史，也是台灣工藝發展百年近代史。

同樣獲獎的李敏勇是戰後影響台灣文學甚鉅的笠詩社世代代表人物，跨足小說、散文、評論、翻譯。李敏勇文學具有強烈社會情懷，也投入參與公共事務的實踐，凸顯行動背後的人文理想，是台灣最活躍的文化型社會運動者之一。

呂紹嘉於1994年為慕尼黑愛樂管弦樂團代打上陣指揮音樂會，開展國際指揮之路。2010年返台擔任NSO國家交響樂團音樂總監，10年時間雕琢樂團多變細膩音色與深刻表現力，帶出台灣文化自信。

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文化部表示，行政院文化獎受獎人提名範圍包含文學、電影／影像、美術、工藝、博物館、文化資產、音樂、戲劇／戲曲、舞蹈、歷史、文化創意產業、流行文化等各項藝文領域，不限國籍，凡對台灣各藝文領域有傑出成就及貢獻的國內、外藝文人士，都可以接受提名。

第42屆行政院文化獎自即日起至111年9月16日止接受提名推薦。相關推薦提名規定及書表，可查詢文化部官網（https://www.moc.gov.tw/downloadfilelist_338.html）。（編輯：管中維） 1110704