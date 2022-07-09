宇宙人逛建松聯合攝影展 邀學子擔任演唱會攝影

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畢業於建國中學的宇宙人樂團成員阿奎（右起）、小玉、方Q，8日特別前往參觀由建國中學及松山高中攝影社共同主辦的「似水流年」攝影展，現場留下祝福的話。（文總提供）中央社記者王寶兒傳真 111年7月9日

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（中央社記者王寶兒台北9日電）建國中學及松山高中攝影社共同主辦的「似水流年」攝影展，明天是展期最後一天。畢業於建中的宇宙人樂團成員昨天前往觀展力挺外，還熱情邀請學生擔任演唱會實習攝影師。

「似水流年」建松聯合攝影展由文化總會協辦，展覽分為舞台、街頭、風景、自然、人像共5項主題。作品豐富多樣，充滿學生的青春回憶，學生們也透過鏡頭及影像，不斷摸索了解這個世界的方式。

宇宙人樂團成員昨天現身攝影展，支持建中學弟外，也欣賞2校攝影攝學生作品，還熱情邀請學生擔任The Moment！宇宙人理想狀態演唱會的實習攝影師。

文總今天發布新聞稿表示，宇宙人樂團逛展過程與學生熱情互動，不僅向學生請教許多拍照技巧及構圖問題，也重視每張照片背後的故事與攝影者的連結，更開玩笑說要請公司同事到攝影社培訓，磨練攝影技巧。

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逛完展後，宇宙人更送給學生們親筆簽名專輯「理想狀態」，當學生問起對獨立音樂定義的問題，主唱小玉以逛展經驗回覆：「對於獨立音樂的定義每個人都不一樣，在創作音樂時並不會先把這首歌歸類在獨立音樂內，就像你們有時在拍攝當下並沒有多想，但看到作品時卻延伸出許多想法，那些解釋都是自己給的。」

「似水流年」建松聯合攝影展於文總城南空間NO.1展出至10日。（編輯：陳政偉）1110709