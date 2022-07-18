布拉格愛樂無懼中國打壓 雙十國慶屏東演出

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（中央社記者李卉婷屏東縣18日電）曾遭中國打壓的布拉格愛樂管弦樂團（Prague Philharmonia）首次造訪屏東縣，10月10日晚間7時30分在屏東演藝廳演出，票券20日下午2時起在屏東演藝廳、寬宏售票系統開賣。

2019年布拉格市長賀瑞普（Zdenek Hrib）發表友善台灣言論，中國取消布拉格愛樂巡演。

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屏東縣政府今天發布新聞稿表示，布拉格愛樂管弦樂團常受邀參加各國際音樂節，錄製超過80張CD，這次演出曲目包括作曲家史梅塔納（Bedrich Smetana）歌劇「被出賣的新娘」序曲、德弗拉克（Antonin Leopold Dvorak）「第9號新世界交響曲」等。

屏東縣政府文化處說，音樂會由首席客座指揮列奧‧斯瓦羅夫斯基（Leos Svarovsky）引領樂團詮釋演出，並由獲洛杉磯時報（Los Angeles Times）譽為「不容置疑的天賦及縝密且渾然天成的技巧」鋼琴家安德魯．馮．歐延（Andrew Von Oeyen） 擔綱協奏曲演奏。（編輯：李明宗）1110718