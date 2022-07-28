更多編輯台推薦新聞：
馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識
生活

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識

5流星雨同場每小時約50顆 7/31前仰頭就能見
生活

5流星雨同場每小時約50顆 7/31前仰頭就能見

台灣原創BL作品登2022漫博會 奇幻校園搞笑主題百花齊放
文化

台灣原創BL作品登2022漫博會 奇幻校園搞笑主題百花齊放

鵝鑾鼻公園考古 清大研究團隊挖出約4000年前文資
文化

鵝鑾鼻公園考古 清大研究團隊挖出約4000年前文資

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
無人機兩度掠過東引上空 軍方：不排除針對防區實施偵搜
首頁 / 文化

漫畫博覽會搶攻暑假檔期 首日進場人次達9萬

2022/7/28 19:59（7/28 20:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
受COVID-19疫情影響，漫畫博覽會自2020年起停辦實體活動，至2022第21屆漫畫博覽會總算回歸實體展場，28日熱鬧展開。圖為民眾在攤位選購動漫周邊商品。中央社記者張新偉攝 111年7月28日
受COVID-19疫情影響，漫畫博覽會自2020年起停辦實體活動，至2022第21屆漫畫博覽會總算回歸實體展場，28日熱鬧展開。圖為民眾在攤位選購動漫周邊商品。中央社記者張新偉攝 111年7月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北28日電）因COVID-19疫情而停辦2年實體活動，漫畫博覽會今天回歸展場，開幕首日就創下9萬進場人次，各展位買氣旺盛，還有展位現場到傍晚都還有排隊人龍。

中華動漫出版同業協進會秘書長高世椿今天向中央社表示，漫博歷經2年停辦實體活動，今天從現場感受到「人潮回來了」，人流比活動前預估更多，過去2年漫博以線上活動方式持續舉行，但部分民眾仍較偏好實體活動，觀察今天活動，可看見各家新作品周邊銷售量不錯，例如「SPYxFAMILY 間諜家家酒」。

木棉花媒體企劃張尹慈表示，今年木棉花推出的「刀劍神域」及「戀上換裝娃娃」福袋提袋率特別高，開賣2小時就各賣出破百件，「戀上換裝娃娃」及「式守同學不只可愛而已」的立牌也在今天完售。

張尹慈表示，今年木棉花將「SPYxFAMILY 間諜家家酒」設為攤位入口主題，「SPYxFAMILY 間諜家家酒」周邊產品詢問度高，預估2天內完售。

東立出版社企劃暨商品宣傳部課長許慈恩表示，東立推出新台幣850元不到的「SPYxFAMILY 間諜家家酒」套書優惠，今天售出數十套。東立也準備「SPYxFAMILY 間諜家家酒」、「觸摸的練習契約」、「青春三角」等夏日祭典面具手扇於現場隨機發放，其中「SPYxFAMILY 間諜家家酒」款式的詢問度特別高。

許慈恩說，相較今年2月的台北國際動漫節人潮相比，漫博首日人潮今天熱絡許多，連單筆消費滿額499元即贈送的贈品都送光了，甚至東立攤位到下午5時仍有人在排隊消費，人潮、買氣變化有感。

2022漫畫博覽會今天起於台北世貿中心一館舉行至8月1日。（編輯：張雅淨）1110728

許慈恩
「間諜家家酒」、「派對咖孔明」開播 促漫畫再版
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族