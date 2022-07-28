漫畫博覽會搶攻暑假檔期 首日進場人次達9萬

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受COVID-19疫情影響，漫畫博覽會自2020年起停辦實體活動，至2022第21屆漫畫博覽會總算回歸實體展場，28日熱鬧展開。圖為民眾在攤位選購動漫周邊商品。中央社記者張新偉攝 111年7月28日

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（中央社記者王寶兒台北28日電）因COVID-19疫情而停辦2年實體活動，漫畫博覽會今天回歸展場，開幕首日就創下9萬進場人次，各展位買氣旺盛，還有展位現場到傍晚都還有排隊人龍。

中華動漫出版同業協進會秘書長高世椿今天向中央社表示，漫博歷經2年停辦實體活動，今天從現場感受到「人潮回來了」，人流比活動前預估更多，過去2年漫博以線上活動方式持續舉行，但部分民眾仍較偏好實體活動，觀察今天活動，可看見各家新作品周邊銷售量不錯，例如「SPYxFAMILY 間諜家家酒」。

木棉花媒體企劃張尹慈表示，今年木棉花推出的「刀劍神域」及「戀上換裝娃娃」福袋提袋率特別高，開賣2小時就各賣出破百件，「戀上換裝娃娃」及「式守同學不只可愛而已」的立牌也在今天完售。

張尹慈表示，今年木棉花將「SPYxFAMILY 間諜家家酒」設為攤位入口主題，「SPYxFAMILY 間諜家家酒」周邊產品詢問度高，預估2天內完售。

東立出版社企劃暨商品宣傳部課長許慈恩表示，東立推出新台幣850元不到的「SPYxFAMILY 間諜家家酒」套書優惠，今天售出數十套。東立也準備「SPYxFAMILY 間諜家家酒」、「觸摸的練習契約」、「青春三角」等夏日祭典面具手扇於現場隨機發放，其中「SPYxFAMILY 間諜家家酒」款式的詢問度特別高。

許慈恩說，相較今年2月的台北國際動漫節人潮相比，漫博首日人潮今天熱絡許多，連單筆消費滿額499元即贈送的贈品都送光了，甚至東立攤位到下午5時仍有人在排隊消費，人潮、買氣變化有感。

2022漫畫博覽會今天起於台北世貿中心一館舉行至8月1日。（編輯：張雅淨）1110728