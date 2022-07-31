日本大型藝術展愛知三年展 文化部組國家隊參展

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（中央社記者楊明珠東京30日專電）在日本中部愛知縣舉行的大型國際藝術展「愛知三年展」今天登場，文化部駐日台灣文化中心以國家隊形式促成黃心健等3位台灣藝術家參展，發揮台灣軟實力。

本屆愛知三年展的主題為「STILL ALIVE」，由愛知縣出身享譽國際的觀念藝術家河原溫自1970年起以電報為媒介持續傳遞自身生存狀態的系列作品「I Am Still Alive」得到啟發，在跨國移動因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大幅受限的此刻，重新思考當下所處的環境與世界連結的方式。

本屆有日本國內外約100組藝術家作品參展。台灣文化中心積極促成黃心健、許家維與余政達等3位藝術家參展。台灣文化中心表示，這3位藝術家雖因COVID-19疫情無法到日本，仍發表各具特色的精彩作品。

黃心健與美國藝術家蘿瑞．安德森（Laurie Anderson）共同創作的體驗型作品「登月（To the moon）」展現在人類登月50週年之際，讓觀眾從神話、文學、科學與政治的發想，利用虛擬實境（VR）重回登月現場的旅程。

許家維以結合虛擬實境與現實空間的體驗裝置新作「土的工藝」，展現愛知縣的城市規劃、窯業發展和近代化歷史，呈現人類與土地共生的主題；另同步展出錄像裝置「礦物工藝」，從金瓜石地理樣貌和礦業發展敘事連結到銅在人類歷史、現今與未來的緊密關係。

余政達與新加坡藝術家黃漢明合作的「西瓜姊妹」系列則是透過結合音樂錄影帶、表演錄像、3D互動裝置和3D列印雕塑，揭示更為開闊的性別想像與積極的酷兒聲音，宣揚台灣在性別議題的深度與包容性。

愛知三年展主辦單位昨晚在愛知藝術文化中心舉行開幕式，藝術節總監、森美術館館長片岡真實致詞時表示，本展因疫情面臨空前的挑戰，感謝組委會會長大林剛郎、愛知縣知事大村秀章等人大力支持以及策展與執行團隊的全心投入，得以克服困難，最終呈現優秀的作品。

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她說，希望能將這份感動與大家分享，也期盼觀眾能透過走訪分布在不同地區的4個會場，發現愛知各地的多元魅力。

愛知三年展是日本具代表性的大型國際藝術展會，本屆展期至10月10日為止。愛知三年展透過邀集國際間新銳藝術家與知名創作人士的作品，展現全球藝術動向與當代策展思潮，自2010年首屆辦理至今逾245萬人次參觀，在當代藝術領域占有重要地位。（編輯：郭中翰）1110731

日本大型國際藝術展「愛知三年展」30日登場，有3位台灣藝術家參展。圖為許家維展出錄像裝置「礦物工藝」，呈現金瓜石地理樣貌和礦業發展敘事。（駐日台灣文化中心提供）中央社記者楊明珠東京傳真 111年7月31日