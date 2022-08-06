新北十三層遺址當背景 「鎏金時尚夜」山海間登場

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（中央社記者王寶兒台北6日電）以十三層遺址為舞台背景，將新北水金九山城的礦山地景化為時裝元素，2022礦山藝術季「鎏金時尚夜」藝術總監、時裝設計師潘怡良，今晚於山海間打造別具「礦味」時尚伸展台。

潘怡良畢業於日本文化服裝學院織品設計科及輔仁大學織品服裝研究所，曾於2014年參加中國國際時裝週並獲得金頂獎，2016年則參加紐約時裝週官方日程發表，曾多次登上東京時裝週官方日程展演。

此次擔任「鎏金時尚夜」藝術總監，潘怡良受水湳洞選煉廠及水金九山城夜景吸引，選擇將礦山地景詮釋為時尚服飾，並攜手設計師郭瑋INF、吳日云AUSTIN.W、輔仁大學織品服裝學院共同完成40套時裝，每一件都象徵礦山多元、包容且別具個性的樣貌。

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服裝細節上，團隊運用針織手法，象徵重組歲月，而在布料及織紋技術運用上，則以水湳洞選煉廠層層疊疊的風景發想，將礦山色彩如金、銀、黑、銅色融入其中。

今晚時裝展演另外與At.冶器金屬物件工作室的王意婷、王安琪合作，以金工妝點服飾。長年以礦山為基地的優人神鼓，也為此次活動推出新作「陽歌行」，透過傍水演奏，將大自然之美融入演出。（編輯：張芷瑄）1110806