北藝中心展大型紙雕 「人生戲台」刻劃當代士林

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台北表演藝術中心邀請紙雕藝術家成若涵創作大型紙雕作品「人生戲台」，以傳統的技法用在現代材質，表現出當代的人文藝術景觀。（北藝中心提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年8月10日

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（中央社記者趙靜瑜台北10日電）北藝中心邀約紙雕藝術家成若涵創作大型紙雕作品「人生戲台」，以館內指標「吐司先生」與「花生小姐」為主角，透過紙雕鏤空的虛實間，逐一訴說北藝中心所在地士林的精彩面貌。

台北表演藝術中心今天發布新聞稿表示，紙雕藝術家成若涵「人生戲台」大型紙雕長15公尺、高6公尺，以傳統的技法用在現代材質，表現出當代的人文藝術景觀，不僅刻劃士林的人事地物，也縮影北藝中心建築的特色，充滿藝術趣味。

成若涵說，人生如戲，戲如人生，戲台反映了人們生活的縮影、文化的總和，所以將這件作品命名為「人生戲台」。

成若涵以館內指標「吐司先生」與「花生小姐」為主角，藉由紙雕圖案表現出北藝中心的建築特色、士林周邊的生活與歷史、北藝中心的表演內涵，包括三腳渡划龍舟、捷運劍潭站、兒童樂園摩天輪、士林夜市、宮廟、北藝中心大劇院、球劇場、橘色參觀路線等，透過一格格的空間故事，刻劃士林的自然與人文。

成若涵表示，這次創作最困難的，是作品最後要貼在北藝中心的S型玻璃上，玻璃弧度會改變人的視覺，如果要能觀賞好看又不扭曲變形，設計時要仔細考慮曲度和光的折射。

成若涵指出，S型玻璃是北藝建築一大特色，「建築師設計的目的就是要把四周的自然和人文景觀都引入室內空間，這也成了創作時的靈感來源之一。」

大型紙雕「人生戲台」將展示到10月初，免費參觀，地點在北藝中心2樓太陽廳。（編輯：張雅淨）1110810