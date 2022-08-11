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台南爭取國家漫畫博物館 建構南部動漫產業鏈

2022/8/11 15:38
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（中央社記者張榮祥台南11日電）台南逾10所大專院校設有動漫或設計相關學程，市長黃偉哲積極爭取國家漫畫博物館落腳台南，且以國立台灣歷史博物館為典藏地，建構南部動漫產業鏈，創造龐大經濟效益。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，台南市擁有逾10所大專院校設有動漫或設計相關學程，每年培育動漫人才超過5000人，台南應用科技大學漫畫系更是全國唯一專門培育漫畫相關領域人才的系所；台南另還有40多所美術及設計相關高中職校。

文化局表示，動漫產業潛力在於IP創作及相關授權、遊戲開發及電影改編等收入，台南悠久的文化涵養與元素，易成為豐富動漫題材來源；國家漫畫博物館若落腳台南，將建構南部動漫產業鏈，創造龐大經濟效益。

黃偉哲也說，國家漫畫博物館是國家重大文化建設計畫，台南具備相關產官學研條件，若落腳台南，將有利於本土漫畫IP產業鏈的發展，市府一定全力配合文化部規劃，加速國家漫畫博物館計畫的實現。

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市府表示，市府2020年積極表達爭取國漫博落腳台南意願，建議以位於安南區、鄰近永康車站的國立台灣歷史博物館二期擴增計畫建構，並提出「熟稔籌備業務、腹地廣大便捷、雙館效益加乘、學術資源豐富、核心區位串聯」共5大優勢。

市府指出，台史博擁有20公頃廣大腹地，規劃深具彈性；若兩館同位一地，絕對可創造一加一大於二的加乘效益。此外，文化部提出的台南文化創意產業園區，硬體完備且鄰近台南車站，具極佳交通便利性及能見度，兩地都是好選擇。（編輯：陳仁華）1110811

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