用藝術推廣理念 蔣渭水文化基金會首度募資

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

蔣渭水文化基金會首度推出募資計畫，蔣渭水文化基金會副執行長蔣理容（右）分享募資計畫，基金會也首度與朱宗慶打擊樂團創辦人朱宗慶（左）合作，透過音樂會讓蔣渭水理念得以更被後世理解。（擊樂文教基金會提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 111年8月15日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北15日電）蔣渭水文化基金會成立16年來，首次推出「晨鐘暮鼓蔣渭水」募資計畫，希望借助眾人之力成為基金會後盾，讓「文史研究」和「為未來留下當代作品」兩大工程得以穩定永續進行。

蔣渭水文化基金會副執行長蔣理容接受中央社專訪表示，透過募資平台，可以讓蔣渭水的理念更被一般大眾接受，這也是蔣渭水百年前就在做的事，「他當年站上演講台，大力推動文化救國，這些都是普世價值。希望這股為了維繫國家文化努力不懈的精神，也能被更多人認同。」

蔣理容要喊蔣渭水「伯公」，是她阿公蔣渭川的哥哥，「我的求學階段中是沒有讀到台灣史的，直到2006年成立了基金會，我才開始從史料中認識蔣渭水。」蔣理容表示，蔣渭水本業是醫生，但充滿愛國情懷，1920年代他創立台灣文化協會，提出當時台灣人患有「智識營養不良症」，只有靠文化運動才能治癒。

為了治療，台灣文化協會成立後辦了許多相關活動，如發行會報、設讀報社、辦各種講習會、放映活動寫真（播放影片）等，其中以講演會最重要，它是文協推動啟蒙的中心工作，在1925年到1926年巡迴台灣各鄉村及城市，一年舉辦過高達300餘次，影響之廣可想而知。

蔣理容表示，過去基金會透過各種方式傳遞台灣文化，包括展覽，走讀、演講等方式，希望透過各種藝術的形式發揚蔣渭水的理念。除此之外，蔣理容的音樂教育家背景也讓她專注各類音樂，如合唱曲、協奏曲等委託創作，讓蔣渭水成為音樂家們創作與演奏的靈感泉源。

蔣理容說，基金會多年來都是向親朋好友募款，但久而久之，「我們有活動，親朋好友就來贊助，但我們都清楚，沒有人有義務一直繼續支持，希望透過募資活動，讓更多人了解蔣渭水在做什麼。」蔣理容說，她自認基金會活動都在水準之上，「不會讓捐款者丟臉。」

蔣理容說，過去的音樂會規模不大，演出多半靠她到處「情緒勒索」，大家互相扶持，但今年基金會與朱宗慶打擊樂團首度合作「俠 飛 春 光－晨鐘暮鼓蔣渭水」音樂會，透過委託創作與編導等元素加入演出，擴大深度與廣度，朱團已贊助演出，但還有很多項目需要支應，希望透過募資平台，以音樂影響力讓更多人加入支持行列。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「集資，也是募資。募款，也是募心。」蔣理容說，一開始基金會也有董事反對，覺得好像上募資平台像是到處化緣，會丟臉，「但我反而認為透過藉大家的力量，一起來關心文化與藝文活動，推廣蔣渭水的文化理念很重要。新方法會帶來新改變，也才會有新活水。」

蔣理容說，希望透過募資邀請大家從旁觀者、欣賞者，進而成為參與者、分享者甚至推動者，「聚沙成塔，我們一定可以打造更富而好禮的社會。」募資計畫詳情可詢https://wabay.tw/projects/hatchmarketing。（編輯：張雅淨）1110815