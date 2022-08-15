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蘭陽二戰軍事遺構群再現計畫 專書宜蘭故事發表

2022/8/15 18:32（8/15 18:51 更新）
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「曾經烽火—太平洋戰爭下的宜蘭故事」新書發表會15日在大福安檢所舉行，縣長林姿妙（後右4）出席感謝文化部近年對宜蘭的支持與補助，讓宜蘭以軟體建置帶動硬體修復，推展一連串文化保存工作。（宜蘭縣政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年8月15日
「曾經烽火—太平洋戰爭下的宜蘭故事」新書發表會15日在大福安檢所舉行，縣長林姿妙（後右4）出席感謝文化部近年對宜蘭的支持與補助，讓宜蘭以軟體建置帶動硬體修復，推展一連串文化保存工作。（宜蘭縣政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年8月15日
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（中央社記者王朝鈺宜蘭15日電）宜蘭縣府獲文化部補助辦理「蘭陽地區二戰軍事遺構群歷史再現計畫」，已完成文資修復等，專書「曾經烽火－太平洋戰爭下的宜蘭故事」，於終戰紀念日的今天發表，別具意義。

宜蘭縣政府透過新聞稿表示，經過3年多的文獻研究及田野調查考證，西元1944年8月，為防止以美國為首的盟軍登陸宜蘭作為進攻琉球的飛行據地，及轉而進攻台北的可能，日軍發布「台灣島築城計畫」，特別強化蘭陽溪以北的海岸線及淺山地帶。

規劃部署4座固若金湯的要塞及10處分散於溪北、溪南各地的掩護陣地，由長沙灘的海岸線至淺山緊密守護溪北平原的3座飛行場，作為長久抵抗準備。隨著戰事態勢瞬息萬變，1945年4月，盟軍直攻琉球引爆傷亡慘重的「沖繩戰役」，台灣的軍事設施沒有直接參戰受烽火摧殘，意外保存至今，成為見證太平洋戰爭的真實物件。

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今天舉辦的新書發表會特別在「大福安檢所」舉行，而後方的「步砲協同框舍」，是大福防禦陣地的核心工事，以地下坑道串聯母、子堡的構築型制，是全台僅見的二戰遺跡。宜蘭縣長林姿妙到場參與，並贈書給羅東高中師生，期勉專書成為探討在地歷史的活教材。

林姿妙表示，感謝文化部近年對於宜蘭縣的支持與補助，讓宜蘭以軟體建置帶動硬體修復，推展一連串文化保存工作，也感謝海巡署等相關單位，多年來維護珍貴軍事遺構並協助計畫順利推行，讓宜蘭的二戰歷史成為文資保存與歷史教育的重要載體。（編輯：方沛清）1110815

林姿妙
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