愛丁堡藝穗節台灣之夜湧人潮 台表演藝術獲肯定

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台灣表演藝術團隊連續第9年以「台灣季」國家品牌闖蕩規模在全球數一數二的愛丁堡藝穗節，15日舉行「台灣之夜」，湧入超過200名各國藝文專業人士與愛好者，顯示台灣品牌良好口碑。（Lucas Kao / 臺灣季提供）中央社記者陳韻聿愛丁堡傳真 111年8月16日

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（中央社記者陳韻聿愛丁堡16日專電）台灣表演藝術團隊連續第9年以「台灣季」國家品牌闖蕩規模在全球數一數二的「愛丁堡藝穗節」，15日舉行「台灣之夜」，湧入超過200名各國藝文專業人士與愛好者，顯示台灣品牌好口碑。

總計約10位蘇格蘭議會議員、愛丁堡市議會議員及市政府高階官員也出席盛會。駐英國代表謝武樵致詞時提到，台灣與蘇格蘭一向關係良好，台灣周邊近期事態不影響雙邊交流持續發展。駐英代表處文化組組長陳斌全也出席晚會。

愛丁堡藝穗節（Edinburgh Festival Fringe）大會執行長麥卡錫（Shona McCarthy）、知名場館Summerhall藝文中心總監麥道威（Robert McDowell）、藝穗節最長青的場館節目企劃公司Assembly製作人亞當斯（Jodie Adams）、蘇格蘭國家舞蹈中心Dance Base藝術總監迪耶斯（Morag Deyes）等藝文產業要角現場致詞時都根據多年來對「台灣季」（Taiwan Season）的觀察，高度肯定台灣表演藝術的發展成就。

經藝穗節初選、文化部邀集專家學者複選，今年共計有「舞鈴劇場」、「周寬柔Ｘ安娜琪舞蹈劇場」、「曉劇場」、「翃舞製作」等4個團隊參與「台灣季」，在各場館的演出定28日結束。

除了表演節目，「台灣季」也在15至16日推出系列論壇，聚焦數位跨界、女性及永續3大主題。論壇今年首次成為藝穗節大會正式節目，有助提升「台灣季」能見度。

「台灣之夜」在建築歷史可追溯至18世紀初的Summerhall舉行，主持人之一是在愛丁堡發展約20年、活躍國際的台灣阿美族藝術家優席夫（Yosifu Kacaw），「台灣季」各團隊現場演出分別長約5分鐘的節目精彩片段。會場並提供台灣特色小吃及在蘇格蘭也頗獲好評的噶瑪蘭威士忌。

「曉劇場」2019年曾在愛丁堡藝穗節演出，帶來改編自作家黃春明同名短篇小說的舞作「魚」。

導演鐘伯淵接受中央社採訪時說，當時發現部分觀眾對作品時空背景、1960至1970年代的台灣有些理解隔閡；今年帶來舞作「潮來之音」，觸及天災、疫情等對生命的威脅，更容易觸動人心，不少觀眾離場時對團隊表示作品很美、很動人。

「潮來之音」的演出形式與日本舞踏（Butoh）有相互呼應之處。鐘伯淵說，舞踏要求舞者淨空身心靈、讓不同元素「進入」自己，這與台灣的「乩童文化」精神相似，他嘗試以台灣的傳統文化元素為基礎並參考舞踏，發展自成一格的台灣身體表演風格。

首次參加藝穗節的「翃舞製作」帶來作品「再 見」，同樣試圖透過肢體技巧建構台灣舞蹈新語彙，融合太極、街舞等元素。

「翃舞風格」別具特色與現場感染力。或許正因如此，也因為作品探討相遇、離別等沉重生命課題，編舞家賴翃中說，依他觀察，不少觀眾在演出結束之際彷彿仍難抽離情境、陷入沉思，要稍待幾秒才回過神來、鼓掌歡呼。

「舞鈴劇場」的作品「生命之光」則獲選為藝穗節特別推薦節目。成立36年來，「舞鈴劇場」的作品以結合扯鈴、特技、舞蹈、現場音樂、特殊視覺效果等為特色，被比喻是台灣的「太陽劇團」（Cirque du Soleil），曾在紐約林肯表演藝術中心（Lincoln Center for the Performing Arts）等一級場館演出，商業成果可觀。

在創辦劇場以前是小學教師、坦言至今仍不會扯鈴的藝術總監劉樂群說，他志在發展源於台灣、展現台灣表演藝術生命力與特色，同時觀眾跨年齡層、跨社會族群、超越文化與語言隔閡的世界級節目。

他告訴中央社記者，儘管已取得商業成功，「舞鈴劇場」依然堅持藝術層面的高質感，並為了接觸更多觀眾，積極發展作品的商業價值，商業最終是為藝術服務，並非如部分人士認定的無法共存。

「舞鈴劇場」今年首次參加愛丁堡藝穗節，也是邁向歐洲表演藝術市場的重要一步。劉樂群說，他十分期待台灣的表演藝術能發展出更健全、充分自給自足的商業機制，讓世界上更多人能感受台灣的美好。

今年75歲的愛丁堡藝穗節2020年曾因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦，2021年受限於邊境管制採取實體、線上混合的形式，今年再次回歸實體舉行，匯集約1700名各國藝術家。

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雖然愛丁堡遊客如織，但除了藝穗節，同時間還有愛丁堡國際藝術節、國際電影節、國際書展、軍樂節等活動舉行，「台灣季」面臨強力競爭，與7月法國亞維儂藝術節（Festival d’Avignon）的狀況明顯不同。

此外，英國生活成本上漲；蘇格蘭部分媒體指出，愛丁堡8月觀光旅遊旺季的旅宿費用是秋天平均行情的2至3倍，與7月相較則增加約40%至50%，各國演出者因此面臨不小的預算壓力。（編輯：林治平）1110816

愛丁堡藝穗節的「台灣季」15日舉行「台灣之夜」，駐英國代表謝武樵出席致詞，指出台灣與蘇格蘭一向關係良好。總計約10位蘇格蘭議會議員、愛丁堡市議會議員及市政府高階官員也出席盛會。中央社記者陳韻聿愛丁堡攝 111年8月16日

愛丁堡藝穗節的「台灣季」系列節目15日舉行「台灣之夜」，由在愛丁堡發展約20年、活躍國際的台灣阿美族藝術家優席夫（Yosifu Kacaw）及資深表演藝術評論家胡特拉（Donald Hutera）擔任主持人，現場賓客超過200人，氣氛活潑熱絡。中央社記者陳韻聿愛丁堡攝 111年8月16日

愛丁堡藝穗節15日舉行「台灣之夜」，圖為「翃舞製作」演出作品「再 見」精華片段。其他3個藝穗節「台灣季」團隊為「舞鈴劇場」、「周寬柔Ｘ安娜琪舞蹈劇場」、「曉劇場」。中央社記者陳韻聿愛丁堡攝 111年8月17日

今年75週年的愛丁堡藝穗節5日登場，獲文化部徵選的4個台灣表演藝術團隊（舞鈴劇場、周寬柔Ｘ安娜琪舞蹈劇場、曉劇場、翃舞製作）以「台灣季」國家品牌一同宣傳。圖為在蘇格蘭國家舞蹈中心Dance Base一帶的街頭宣傳看板。中央社記者陳韻聿愛丁堡攝 111年8月17日