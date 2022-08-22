漫博館落腳台中生變數 李永得：中市府怠惰

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（中央社記者趙靜瑜台北22日電）針對國家漫畫博物館規劃一事，文化部長李永得今天表示，台中市政府處理過程傲慢、怠惰，並指出漫博館原則上留台中，但地點將重新評估。

李永得今天上午接受「新聞放鞭炮」廣播節目主持人周玉蔻專訪，提到2017年當時台中市長林佳龍與時任文化部長鄭麗君簽署合作備忘錄，預計在中台灣電影中心合建國家漫畫博物館，台中市政府蓋電影中心，其中分到3000坪左右給文化部作為漫博館，文化部出新台幣4.45億元。

李永得表示，2020年5月13日，鄭麗君卸任前宣布終止合作，「文化部跟台中市政府，尤其是盧秀燕當市長的台中市政府，溝通了將近30次，然後台中市政府根本傲慢、怠惰，不甩文化部，最後所要興建完成的建築，完全不符合漫博館的需求。」

李永得指出，台中市立法委員仍希望漫畫博物館能留在台中，台中市長盧秀燕也希望留在台中，最後漫博館另尋地點，「當時台中市政府也很認真地提出7個地方，後來我們文化部也邀請專家去勘查，最後選定一個叫做帝國糖廠。」

李永得表示，當時雙方協商如果文化部選定這個地方，台中市政府會幫忙提早跟已進駐帝國糖廠的廠商協調，把土地跟建物交給文化部來規劃，但文化部上報國發會時，台中市政府卻又表示無法提早交給文化部，文化部最後決定先送國發會，尊重台中市政府期程。

李永得說，但文化部送件國發會遭退回，因為國家漫畫博物館計畫到2022年就結束，2021年再提不妥；再加上台中市政府的土地光是程序跟修整評估時間超過7年以上，國發會不通過這個計畫。

李永得說，文化部也不希望換了國民黨執政就把漫畫博物館從台中移走，「我們釋出絕大的善意和誠意，但如果台中市政府重視這個問題，就應該積極和業者協調和解決，看能不能提前解約，或者是能不能換地方？」

李永得也直指盧秀燕「有點不道德」，還請行政院長蘇貞昌要尊重文化部的規劃，「好像在挑撥我和蘇院長之間的信任關係，不要做無良政客。」

李永得表示，現在對於漫博館，部內態度還是很積極，原則上還是留在台中，但地點可能要重新評估，希望台中市政府一起協助解決。（編輯：張雅淨）1110822