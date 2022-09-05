「湖底之鬼」演出 衛武營請樂迷戴眼罩純粹聽戲

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衛武營國家藝術文化中心將推出音樂說故事劇場「湖底之鬼」，講述漁夫老許於湖上邊飲酒邊釣魚時，與湖中水鬼王六郎邂逅的人鬼情誼，樂迷戴上入場前發的眼罩，聽著演員用聲音來呈現角色的情感與劇情，回歸純粹的聽覺感知。（衛武營提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年9月5日

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（中央社記者趙靜瑜台北5日電）衛武營國家藝術文化中心將推出「湖底之鬼」演出，全劇以「音樂說故事劇場」來表現，樂迷戴上入場前發的眼罩，聽著演員用聲音來呈現角色情感與劇情，回歸純粹聽覺感知。

衛武營今天發布新聞稿表示，「湖底之鬼」取材「聊齋誌異」中的短篇小說「王六郎」，由日本跨界音樂人櫻井弘二作曲，導演鄭詠珊改編，這也是台灣第一次在劇場演出導入d&b soundscape環場音響技術，並提供眼罩讓觀眾選擇全程或分段配戴，感受純粹「聽」演出的嶄新體驗。

「湖底之鬼」講述漁夫老許於湖上邊飲酒邊釣魚時，與湖中水鬼王六郎邂逅的人鬼情誼。劇情加入老許妻子、水仙花妖等角色，深入刻劃人物間的情感關係。

「湖底之鬼」導演鄭詠珊表示，她希望藉由歌聲、音樂和口白，「讓觀眾可以更深入地投入劇情當中。能夠去感受人物的喜怒哀樂」。

鄭詠珊說，「湖底之鬼」全劇以「音樂說故事劇場」（Storytelling Concert）表演形式呈現，從演員的衣服、舞台地板到道具等都是不反光的黑色，簡化了視覺演出與舞台設計。

值得一提的是，「湖底之鬼」演出使用d&b Soundscape環場音響技術，目前包括倫敦皇家亞伯特音樂廳、紐約Sony Hall都有建置這套系統，希望能讓演員每一段歌聲口白的情緒起伏與音樂家的演奏，都能讓樂迷「聲」歷其境。

擔任音樂總監的櫻井弘二是台灣女婿，曾任日本NHK電視台節目音樂總監，曾為張雨生、張惠妹等知名歌手編曲，並於2009年及2017年擔任「高雄世界運動會」與「台北世界大學運動會」開幕式音樂總監，作品橫跨流行音樂與表演藝術領域。

這次參與演出的演員包括王柏森、江翊睿、余子嫣、羅香菱、達姆拉．楚優吉、王挺；音樂則邀請楊智博、梁家寧、劉思捷、張立青、陳慧宇、孔裕慈、吳沛奕7位音樂家分別以笙、琵琶、二胡、大提琴、鋼琴、擊樂，演繹劇中幽微氛圍。

「湖底之鬼」將於9月10日及9月11日演出，地點在衛武營戲劇院。（編輯：陳仁華）1110905