新銳桌遊博覽會回歸展場 看見桌遊不只是桌遊

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（中央社記者王寶兒台北6日電）桌遊不只是桌遊，今年邁入第5年的新銳桌遊博覽會將在23日至25日登場；主辦人陳建村觀察，參展攤位增加更多非專職桌遊設計團隊，也看出桌遊已成各領域推廣理念的好工具。

新銳桌遊博覽會由台灣桌遊設計（TBD）主辦至今，以鼓勵台灣桌遊新銳作品為宗旨，提倡原創作品，去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而改為線上舉行，今年活動將再度回歸實體展場。

TBD創辦人陳建村向中央社記者表示，新銳桌遊博覽會在2020年參展攤商約30組，歷經COVID-19疫情的苦悶，今年參展攤商增加至36組至38組左右；主辦方過去會希望參展團隊以當年度或去年推出的桌遊為主，但考量COVID-19疫情影響桌遊產業，今年並不另外限制。

陳建村表示，今年參展攤商踴躍，「我們可以看到參展攤位組成越來越多元，以前看到多半是專門做桌遊的出版社或經銷商，現在會看到專職非桌遊的團隊，但以桌遊作為自己的宣導理念手段。」

例如，參展攤位中的好氏社會企業，以推動永續發展為目標，便透過桌遊作品「我們的福爾摩沙」、台灣版Sustainable World BOARDGAME提倡支持理念；而亞洲遊戲化創新教育協會也為遊戲化教育理念，推出桌遊作品「跨部會風雲」。

此外，陳建村分享，今年新銳桌遊博覽會特別製作2022年紀念桌遊「新銳桌遊收藏家」。遊戲改編自GG工作室的原創桌遊「小農夫」，卡片會收錄今年參展攤商主打遊戲的封面圖片，玩家則在遊戲中挑戰成為桌遊收藏家。

新銳桌遊博覽會將在23日至25日於松山文創園區北向製菸工廠登場。（編輯：陳仁華）1110906