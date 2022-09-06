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國際兒童人權日 國家人權館籲大眾正視兒童權利

2022/9/6 14:14（9/6 14:51 更新）
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國家人權博物館推出「故事劇場」，由夾腳拖劇團演出「高一生的故事」，透過戲劇方式引領大小朋友認識白色恐怖歷史。（國家人權博物館提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年9月6日
國家人權博物館推出「故事劇場」，由夾腳拖劇團演出「高一生的故事」，透過戲劇方式引領大小朋友認識白色恐怖歷史。（國家人權博物館提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年9月6日
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（中央社記者趙靜瑜台北6日電）國家人權博物館呼應「2022年國際兒童人權日」，推出主題活動，探討在疫情及俄烏戰爭陰霾籠罩之下，全球兒童及青少年權利可能的影響，透過系列活動呼籲大眾正視兒童權利。

國家人權博物館今天發布新聞稿表示，聯合國訂定每年11月20日為「國際兒童人權日」，呼籲成年人聆聽兒童對切身相關的問題發聲，共創美好未來。人權館為持續推動兒童人權議題，除了推廣協助兒童認識自身的權利外，也以多元方式融入白色恐怖歷史讓下一代理解。

國家人權博物館規劃自9月起到12月間，打造趣味且知識性豐富的主題系列活動，包括「繪本講座」以兒童的角度看見疫情及戰爭中的孩子們；透過「電影放映」了解戰爭對於日常生活的影響及被忽視的人權問題，並且在映後座談多面向地探討兒童權利問題。

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「故事劇場」將以舞台劇呈現白色恐怖歷史，除了讓大眾認識兒童權利外，藉此提升親子對於人權議題理解；「主題工作坊」則以「戰疫下的兒少們」為主題，邀請國小到高中的學生一同參與，由專業講師帶領學員了解疫情及戰爭的現況以及受影響的兒童權利，以設計思考的方式共同構思解決辦法，鼓勵孩子們為自己發聲。

「健康、和平、好未來！」國際兒童人權日系列活動將從9月17日到12月10日舉行，地點在國家人權博物館白色恐怖景美紀念園區。（編輯：張芷瑄）1110906

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