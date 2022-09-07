台文館推文學料理 梁實秋雅舍小「堡」上桌

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（中央社記者邱祖胤台北7日電）書店、文學館除了提供書籍、文獻等精神糧食，也相繼推出作家好菜，台灣文學館今天舉辦「食秋，流連蔬適圈」活動，推出兩道文學料理，分別取材梁實秋、蔡珠兒等作家的作品，讓民眾得以品嘗文學中的滋味。

近年包括台北紀州庵文學森林、台中中央書局、台南國立台灣文學館，都相繼推出文學主題料理，從文學作品中尋找菜單，或邀請作家提供私房食譜，引起不少喜愛文學的民眾關注，拉近民眾與書「香」的距離。

根據台灣文學館今天發布新聞稿，台文館本季推出的兩道文學料理分別為取材自梁實秋作品的雅舍小「堡」，以及取材自蔡珠兒作品的「紅色珠寶盒」。

其中關於雅舍小「堡」的身世，梁實秋曾在「豆腐」一文提到北平厚德福飯莊名菜「羅漢豆腐」，近似漢堡排的作法；梁實秋在「麥當勞」一文則坦言自己對「牛肉餅夾圓麵包」頗有好感。台文館特別採用非基改板豆腐研發「漢堡豆腐」，並以梁實秋住所「雅舍」取名。

另一道菜「紅色珠寶盒」脫胎自蔡珠兒「紅蘿蔔蛋糕」一文。蔡珠兒在文中書寫對逝去母親的懷念，進而憶及童年母親因熱衷宗教事務而疏忽家中飲食，促使她精進廚藝的種種往事。文章細膩描寫「紅蘿蔔蛋糕」的製作細節，食物的味道與情感交織，充滿和解的滋味。

今天在台文館舉行的發布會中，蔡珠兒表示，自小就因父母宗教的關係而吃全素，蔬食曾是她最痛恨的東西，直到過了中年後才又開始喜歡，甚至成為生活中的慰藉。

梁實秋的女兒梁文薔則透過書信向台文館表示，她從事營養教育，對素食很有興趣，做夢都沒想到父親的散文有這樣的號召力，對台文館的想像力感到佩服。（編輯：張雅淨）1110907