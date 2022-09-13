從影像認識立陶宛 國家攝影中心特展登場

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特展「揭幕：尋探立陶宛攝影中的認同」正在國家攝影文化中心展出，展覽依時序與主題劃分為「認同即現實」、「認同即物件」和「認同即概念」3部分，橫跨立陶宛3個世代。（國家攝影文化中心提供）中央社記者王寶兒傳真 111年9月13日

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（中央社記者王寶兒台北13日電）2021年，立陶宛2度向台灣援助COVID-19疫苗，牽起台灣與立陶宛的緣分。國家攝影文化中心推出「揭幕：尋探立陶宛攝影中的認同」展覽，藉由影像邀請民眾認識立陶宛。

國家攝影文化中心今天發布新聞稿表示，「揭幕：尋探立陶宛攝影中的認同」展覽由立陶宛國家美術館、國立台灣美術館及國家攝影文化中心共同主辦，展覽依時序與主題劃分為「認同即現實」、「認同即物件」和「認同即概念」等3部分，橫跨立陶宛3個世代、集結21名藝術家的87件作品。

展覽作品涵蓋自1950年代後期至今的歷史與攝影發展，帶領觀眾從作品中的人物與日常物件，認識立陶宛自蘇聯占領時期，跨入改革重建的政治轉變，以及90年代後多元且自由的創作能量，從展覽能一窺立陶宛人民的日常，並看見歷史與政治事件對於藝術創作的影響。

「認同即現實」單元呈現立陶宛攝影自1950年代起逐漸成形的開端，攝影自此時開始被視為獨立的藝術創作領域，這個時期的攝影既是支持意識形態，亦是對抗的工具與手段，藝術家們不斷在審查制度的限制和自我表達的需求之間遊走。

「認同即物件」單元則藉由日常物件探討立陶宛歷史與文化的轉變，以及攝影家們追求個體性的渴望，例如羅馬斯．尤斯克利斯（Romas Juškelis）的作品，他以櫥窗中的模特兒，創造嶄新的現實生活與栩栩如生的超現實畫面。

「認同即概念」單元進展到21世紀，呈現的是立陶宛當代攝影多元且繽紛的面向，例如亞克維立．安格立凱德（Akvilė Anglickaitė）的作品以影像反思西方傳統基督聖母像，並批評既定的家庭刻板印象。

「揭幕：尋探立陶宛攝影中的認同」即日起於國家攝影文化中心台北館201-203展覽室展出至11月13日。（編輯：張雅淨）1110913