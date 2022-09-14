鄭丞鈞書寫偏鄉教師困境 獲九歌少兒文學獎

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（中央社記者邱祖胤台北14日電）第30屆九歌現代少兒文學獎今天舉行頒獎典禮，葉宇峰以「迷鳥」獲得評審獎，張郅忻以「館中鼠」獲推薦獎；鄭丞鈞「搶救老師大作戰」、黃脩紋「起跑線！」獲榮譽獎。

現場包括文化部長李永得、人文及出版司司長陳瑩芳，兒童文學作家許建崑、張嘉驊、兒童文學學者邱各容、散文作家楊錦郁等人蒞臨。

李永得致詞時表示，兒童文學可以成為各種藝術的源頭，包括影像、繪本、聲音、音樂，其價值不只是在出版市場，而是能帶動其他領域的價值，期盼文化部可以和持續在兒童文學領域努力的夥伴們一起耕耘。

九歌文教基金會董事暨九歌出版社發行人蔡澤玉致詞時表示，九歌現代少兒文學獎創辦至今30年來，她感念九歌出版社創辦人蔡文甫秉持「閱讀必須向下扎根」的精神，在譯作當道的兒童文學市場裡，致力於培養本土少兒文學創作者，讓作家能有一片創作的園地。

九歌出版社總編輯陳素芳致詞時懷想創辦人蔡文甫先生創辦基金會的目的：「為文學服務」，30年來基金會一路見證台灣的時代變遷，少兒文學獎作品也與時代同步，反映時下各種現象。

根據九歌出版社提供新聞稿，九歌現代少兒文學獎作為台灣唯一持續舉辦的少兒文學獎，每年舉行的贈獎典禮為國內兒童文學一大盛事，至今年已屆30年，出版201部少兒文學作品。

本屆評審獎得主葉宇峰以「迷鳥」獲獎，文中描寫無法按時返飛的候鳥，象徵成長中的迷惘，唯有找到癥結、走出迷途，才能展翅高飛。

推薦獎得主張郅忻以「館中鼠」獲獎，以鼠類的視角看圖書館的經營運作，語言妙趣橫生，打破小說與童話的邊界，同獲評審青睞。

本屆榮譽獎兩名得主分別為鄭丞鈞「搶救老師大作戰」及黃脩紋「起跑線！」，前者以節奏流暢、輕鬆易讀的情節，呈現偏鄉教師高度流失的現狀；後者以虛擬的情節和反諷的語調，直指現實社會「成績至上」價值觀。（編輯：張雅淨）1110914