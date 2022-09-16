文總對談Magazine House集團 推動台日交流

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中華文化總會為了TAIWAN PLUS台灣吉日生活節前進日本東京，在台北駐日經濟文化代表處台灣文化中心主任王淑芳（前左2）牽線下，文總副祕書長喻小敏（前右4）率團隊拜會Magazine House集團社長片桐隆雄（前左3），洽談台日合作更多機會。（文總提供）中央社記者王寶兒傳真 111年9月16日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒東京16日電）文總推出TAIWAN PLUS台灣吉日生活節將在本週末登場，昨天抵達日本也另行拜會日本Magazine House集團，並洽談合作推動台日交流，其中馬祖藝術島計畫格外受矚目。

中華文化總會今天透過新聞稿表示，今年文總首度和日本知名出版集團Magazine House攜手合作，自12日起於Hanako Stand Todoroki（東急大井町線等等力站）推廣台灣文旦，該集團也將安排旗下Hanako雜誌與文總刊物「Fountain新活水」舉辦台日編輯對談。

在台北駐日經濟文化代表處台灣文化中心主任王淑芳牽線下，文總副秘書長喻小敏昨天率團隊與Magazine House集團社長片桐隆雄對談，對於文總今年和連江縣政府合作舉辦的首屆馬祖國際藝術島活動，早年曾經歷戰爭時期的片桐隆雄特別感動。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

片桐隆雄透過文總表示，他多次造訪台灣，對台灣很有感情，也特別注意馬祖這個特別群島，當他得知這個戰地前線的地方正在大力推動藝術創作時，曾經歷過戰火的他，內心非常感動，也很關注活動，並留下很深刻、很好的印象，期盼未來可以為這個計畫幫上更多忙，讓更多日本藝術家和民眾一起參與這個島嶼轉身的歷程。

拜會過程中，文總也向片桐隆雄分享，文總自製的「匠人魂」、「福爾摩沙進香團」等影片作品均有日文版，而文總出版的雙月刊「Fountain新活水」也時常著墨台日文化交流，未來可進一步洽談對日合作或授權，讓更多日本朋友深入認識台灣。（編輯：張芷瑄）1110916