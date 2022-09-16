10公尺高「雨馬」苗栗奔馳 紙風車親子劇前進客庄

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紙風車劇團客家親子劇「雨馬」16日起一連3天在苗栗竹南演出，除表演節目外，從白天到晚間不間斷的靜態裝置藝術「雨馬」展示，都為苗栗客庄帶來歡笑與童趣。（客家委員會提供）中央社記者邱祖胤傳真 111年9月16日

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（中央社記者邱祖胤台北16日電）由客家委員會委託紙風車劇團製作的客家親子劇「雨馬」，今天首度於苗栗竹南演出，超過10公尺高的雨馬大型藝術裝置、客家音樂、火舞、特技及劇場燈光特效，為苗栗客庄帶來歡笑與童趣。

根據客家委員會發布新聞稿，客家親子劇「雨馬」16日起在苗栗縣竹南國中海口分校預定地，展開一連3天的演出，首日即有來自苗栗縣25所國小、千名學童齊聚觀賞。

客委會主委楊長鎮致詞時表示，「雨馬」在台北、高雄及台中演出後，獲得空前迴響，希望這次演出除了讓苗栗觀眾近距離欣賞「雨馬」的英姿以及演員表現，也希望向所有的孩子傳達關懷與祝福，「願全世界的孩子都能和今天在座的客庄學童一樣的健康且快樂的生活」。

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苗栗縣文化觀光局長林彥甫表示，「雨馬」演出過程中，現場師生紛紛拿出手機拍照，小孩們則目不轉睛地看著雨馬。林彥甫感謝客委會安排「雨馬」到苗栗演出，讓兒童從劇中學習客語，體驗客語之美。

紙風車劇團團長任建誠表示，這次一連3天的演出，除了表演節目之外，從白天到晚間不間斷的靜態「雨馬」展示，形成苗栗客庄美麗的景觀，歡迎竹苗地區民眾把握週末兩天，免費進場、自由入座，或到苗栗縣竹南國中海口分校預定地打卡拍照，為「雨馬」關注、點讚。（編輯：陳政偉）1110916