台灣國際人權影展 11部選片開跑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北17日電）國家人權博物館「2022台灣國際人權影展」即將開跑，今年台北主影展將於9月23日登場，影展團隊也策劃選片指南講座，為觀眾完整導讀11部選映影片，民眾可上網登記參加。

國家人權博物館今天發布新聞稿表示，為響應2022年國際博物館協會（ICOM）主題「博物館的力量」，影展團隊策劃2大主題單元，選映國內外包括胡台麗「讓靈魂回家」等，其中有7部亞洲首映，2部台灣首映。

人權館表示，單元選片將帶領觀眾聚焦殖民歷史、文物歸屬與轉型正義等議題，同時也延續人權影展對於族群衝突、國家暴力與環境正義等人權議題的關注，藉由檔案和影像紀錄的人權故事，帶領觀眾凝視不同時代、不同國境既陌生也熟悉的生命經驗。

人權館強調，「2022台灣國際人權影展」開辦以來已邁入第6年，期望多元的選片視角，引薦社會大眾認識人權議題，深化博物館的公共性與社會責任，展現「博物館的行動主義」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

影展選片指南講座9月17日在台北國際藝術村舉辦，邀請今年度兩名選片委員郭敏容、陳俊蓉為觀眾揭開策展幕後祕辛。同場活動也邀請以「毋甘願的電影史」獲得台灣文學金典獎的電影史研究者蘇致亨，3名講者將完整導讀今年度的片單與理念，並分享影展的私心推薦。

主影展即日起至9月20日止開放團體預約索票，現場免費索票則自9月23日起於台北光點華山電影館開放，期間精選5部影片舉辦映後座談。詳情可查詢人權影展官網（https://tihrff.nhrm.gov.tw）。（編輯：管中維）1110917