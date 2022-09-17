霹靂宇宙遇上5G技術 傳統技藝與高科技碰撞新火花

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（中央社記者曾以寧高雄17日電）結合5G文化科技應用的「霹靂宇宙F.A.I.T.H in KH」音樂會今天在高雄蓮池潭登場，現場演繹正邪對戰，傳統民俗技藝與最高科技碰撞新火花，吸引不少霹靂布袋戲粉絲觀賞。

「霹靂宇宙F.A.I.T.H in KH」音樂會今天在高雄市蓮池潭熱鬧登場，由40尊以上霹靂主角、歌手與COSPLAY，演繹霹靂史上最著名的正邪對戰，並透過5G即時串流技術，在亞灣區夢境現實館同步進行沉浸式直播。

今天傍晚開演前，會場就已聚集不少霹靂布袋戲粉絲，開演後更座無虛席，還有不少人站著觀賞。主辦單位並提供VR划船遊蓮池潭體驗、AR互動拍貼機等科技體驗；還有5G技術團隊以精準定位打造虛擬空間，讓民眾可以透過手機看到霹靂宇宙英雄從龍虎塔頂飛躍降臨會場，讓觀眾直呼體驗相當新奇。

高雄市長陳其邁現身會場共襄盛舉，致詞表示，「大家都很好奇，傳統的民俗技藝遇到最高科技會發展什麼火花？」高雄市近年積極發展5G AIoT相關領域應用，第一次遇到大家都相當熟悉的布袋戲，今天舉辦了全台灣第一場結合5G AR技術的戶外音樂會，相信未來還會有更多無限可能。

數位發展部政務次長李懷仁也出席說，非常高興5G政策能與高雄市政府有相當好的合作，讓文化與科技碰撞、產生新創應用，是數位部重要任務之一，未來也非常歡迎各行各業的朋友持續跟數位部討論不同碰撞可能，發展更多創新機會。

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HTC全球副總裁暨亞太區總經理黃昭穎透過新聞稿指出，很高興HTC有機會與高市府、資策會合作呈現5G在藝文展演的應用潛力，並在大型活動進行5G串流解決方案的服務概念驗證，也期待將方案應用到更多商務及文化科技應用合作，提供民眾更多5G創新科技表演。

高雄市政府經發局指出，今天的音樂會由經發局聯手霹靂布袋戲、數位發展部數位產業署、經濟部及資策會以「傳藝創新設計」共同推出，盼推動傳統藝術文化，帶動觀光、文化產業發展。（編輯：黃世雅）1110917