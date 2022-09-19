布拉格愛樂10月首訪台灣 樂團經營深植民主精神

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（中央社記者趙靜瑜台北19日電）因為疫情延後1年訪台，布拉格愛樂管弦樂團將於10月來台，帶來2套演出曲目。布拉格愛樂將民主精神深植於樂團經營，團長卡利斯多娃表示，所有團員都有投票權可選擇自己的首席指揮。

2019年，布拉格市長賀瑞普（Zdenek Hrib）發表對台友善言論，讓布拉格愛樂（Prague Philharmonia）原訂中國巡演遭抵制取消。今年布拉格愛樂在寬宏藝術邀請下，將在雙十連假全台巡演。

布拉格愛樂團長卡利斯多娃（Kateřina Kalistová）今天傍晚在布拉格接受台灣媒體線上聯訪時表示，能夠在台灣雙十國慶時來台演出，樂團準備捷克作曲家的曲目，包括知名的德佛札克「第9號新世界交響曲」，就是最好的慶祝跟祝賀。

布拉格愛樂成立於1994年，是一個非營利的民間樂團組織，一開始是以室內樂團為主，後來逐漸擴編，但室內樂精神一直在樂團發展理念中。樂團團員平均年齡在38歲到40歲之間，團員流動率低，演奏上也充滿默契。

卡利斯多娃表示，布拉格愛樂的團員們不但可以對自己的首席指揮表達意見，音樂家們也有機會跟董事會管理階層充分討論樂團的走向與演出曲目，管理階層跟音樂家們會有很多溝通，可以說是相當民主的樂團。

對於無法到中國演出的影響有多大，布拉格愛樂藝術策畫總監德雷尼克（Aleš Drenik）表示，沒有中國巡演，就無法跟韓國與日本等連成一線亞洲巡演，花費也會有所增加，「未來能不能去中國不知道，但我們會繼續尋找其他的國際巡演機會。」

目前布拉格愛樂管弦樂團除了演奏古典音樂外，並不會主動演奏音樂劇或是電影配樂，企圖保持純粹的古典樂團質感。德雷尼克表示，新的樂季樂團將慶祝成立30週年，樂團將演出捷克作曲家的作品、當代音樂與歌劇，希望可以讓樂團更進一步。

卡利斯多娃表示，2年前訪台行程滿檔，「我只記得台灣人們微笑的臉龐，接待我們也非常親切，很難忘。」

這次訪台，布拉格愛樂將帶來2套曲目，一套曲目主打捷克經典斯拉夫音樂以及俄羅斯經典樂作，包括史麥塔納歌劇「被出賣的新娘」序曲、德佛札克「第9號新世界交響曲」及拉赫曼尼諾夫的「第2號鋼琴協奏曲」。另一套曲目則是維也納古典樂派作品，包括貝多芬「艾格蒙」序曲、「A大調第7號交響曲」及莫札特「D小調第20號鋼琴協奏曲」。

德雷尼克表示，這次訪台曲目主要是希望可以讓台灣樂迷了解捷克的音樂文化，另一套曲目則是耳熟能詳的交響樂曲，希望帶給台灣樂迷不同的音樂感受。

音樂會將由首席客座指揮斯瓦羅夫斯基（Leos Svarovsky）帶領樂團詮釋演出，鋼琴家安德魯．馮．歐延（Andrew Von Oeyen） 擔任鋼琴演出。

布拉格愛樂管弦樂團將於10月8日在台北國家音樂廳，10月9日在台中國家歌劇院，10月10日在屏東演藝廳，10月11日在高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳演出。（編輯：張雅淨）1110919