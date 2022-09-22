吳鈞堯書寫「台灣小事」 平凡間見真情

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（中央社記者邱祖胤台北22日電）曾獲九歌「年度小說獎」、金鼎獎的作家吳鈞堯，書寫庶民生活日常及個人生命軌跡，平凡間見真情，52篇散文構成「台灣小事」一書，近期出版。

吳鈞堯在後記中寫道，「台灣小事」是他的散文實踐，舉凡查電表（真的那種）、斬飛蛇（不會飛的那種）、颱風假（我們期待有薪的那種）、檳榔攤（有西施的那種）、史艷文（曾被禁播的那種），都可以陳述為文。

吳鈞堯表示，「小事中，肉眼可以進入心眼，轉角未必可以遇見，但總有裙角彎彎、眉角笑笑以及頭髮捲捲，如此，街頭有狗有貓，也可以有鯨有豚，當然，人就不用說了，他們腋下正夾帶著小事，前去找咖啡，記得臭豆腐好吃，但不要這時配對」。

根據聯合文學發布新聞稿，「台灣小事」顧名思義書寫台灣，從庶民觀點切入大街小巷，許多平凡題材如半票、大盤帽、郵政寶寶等，都如九彎十八拐，卻把彎路寫成國道，作者跟隨生命軌跡，小我與大我、私情與緬懷，說是激盪，不如說是以一條文字河握手。

吳鈞堯在「南無電線桿」一文寫台灣獨有的電線桿文化，從「南無阿彌陀佛」6字展開母子之間互相度化的真誠心念；「三重埔」寫父母帶一家人從金門渡海定居此河岸邊緣之地，他在此成長，度過半世紀光陰。

「秋節月路」進一步寫三重巷弄風光，「死巷中還有活路，只是知道的人太少」，行過眷村更讓他想起面貌娟秀的導師 ，「一副柔弱，卻被授予放牛班導師職責。她一邊放牧吃草，一邊細細解釋，人生路哪，是走出校門才開始」。

「帶老年父親出場」一文，寫母親猝逝後，他接手照顧病老父親的工作，只好將當全職奶爸的經驗全用上，父子之間的互動令人動容。

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吳鈞堯生於金門，曾任「幼獅文藝」主編，獲九歌出版社「年度小說獎」、五四文藝獎章、中山大學傑出校友等。「火殤世紀」獲金鼎獎、「重慶潮汐」入圍台灣文學金典獎，多次入選年度小說選、散文選、新詩選，2021年出版第一本詩集「靜靜如霜」。（編輯：張芷瑄）1110922