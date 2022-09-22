從心障者生活出發 北北基桃串聯發行易讀手冊

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（中央社記者陳昱婷台北22日電）無障礙環境除了硬體設施，還有降低知識可近性的軟體層面須努力，北北基桃為此串聯，推廣為心障者打造的易讀手冊，由心障者日常生活出發，訴說藝文場館乘載的故事。

台北市文化局今天舉辦北北基桃易讀行銷暨成果記者會，發表超過23座場館發行易讀手冊成果，包含李國鼎故居、芝山文化生態綠園、鶯歌陶瓷博物館、大溪木藝生態博物館等，宣示對促進心障者文化平權、降低知識門檻的重視。

負責撰寫易讀手冊通用設計指南的文化銀行共同創辦人陳慕天在記者會上說明，易讀手冊不是呈現簡化知識的次等教材，而是要特製出獨一無二的展覽，因此這本指南紀載了色彩、字級大小、繪製地圖方式、文字簡化標準等設計方法，希望讓手冊不只是好讀，還要好看並讓人想看。

中華民國智障者家長總會主任李筱婷表示，要製作易讀手冊，智能障礙青年才是專業者，因此新的手冊開始製作時，協會會先招兵買馬，帶領智青到場館接受導覽，從中找到與生活有關聯的物件，由此開始說故事，讓場館展示的人物、文化重新活過來。

台北市文化局副局長陳譽馨致詞表示，打造無障礙環境已成為社會普遍關注目標，許多場館逐漸設有電梯、坡道、扶手等設施，硬體環境逐漸完善，但在資訊傳遞等軟體方面仍尚未普及。

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陳譽馨指出，對一般人而言，去看展覽或參觀館所時都時常需要花時間理解不同專業領域的知識了，心障者又該如何接觸這些場域所乘載的歷史與文化，易讀手冊便是因此而生。

陳譽馨說，易讀手冊的受眾不只心障者，還有長者、新住民及普羅大眾，期待透過台北、新北、桃園及基隆市共同推廣，將這項理念擴張到台灣各地，讓館所功能發揮得更淋漓盡致。（編輯：方沛清）1110922