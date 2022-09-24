愛爾蘭文化之夜 台港僑民多語言呈現當地詩作

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愛爾蘭23日舉行全國性的年度文化活動「文化之夜」，駐愛爾蘭代表處邀當地藝文人士及台、港僑，以英語、愛爾蘭語、華語、台語、客語、粵語朗誦愛爾蘭古典與當代詩作。（駐愛爾蘭代表處提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 111年9月24日

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（中央社記者陳韻聿倫敦23日專電）愛爾蘭今天舉行全國性的年度文化活動「文化之夜」，駐愛爾蘭代表處邀請當地藝文人士及台、港僑，以英語、愛爾蘭語、華語、台語、客語、粵語朗誦愛爾蘭古典與當代詩作。

台灣詩人鄭順聰以台文翻譯葉慈（W. B. Yeats）詩作「伊想欲有天堂的綾羅」，並預錄台語朗讀影片，遠距參與盛會。

文化之夜（Culture Night）今年是第17次舉行。駐處與都柏林台灣華語文學習中心合作，推出「畫、詩，以及文化對話」活動，邀請愛爾蘭詩人、歌手以及台、港僑，在駐處以多種語言朗誦愛爾蘭詩作，吸引超過100名賓客。駐愛爾蘭代表楊子葆是華語朗讀者。

駐愛爾蘭代表處指出，活動上半場，參與者朗誦5首古典詩，包括摩爾（Thomas Moore）的「夏日最後的玫瑰」、王爾德（Oscar Wilde）的「安魂賦」、葉慈的「他想要天國的錦緞」、卡瓦納（Partick Kavanagh，另譯：卡梵納）的「四月潮濕的夜晚」、希尼（Seamus Heaney）的「挖掘」。

下半場則朗讀兩位愛爾蘭新生代詩人各3首作品，分別是葛里芬（Eva Griffin）的「殘羹」、「蠟燭」、「返程隱痛」，以及麥道威（Laura-Blaise McDowell，另譯：麥朵薇）的「就是這樣」、「冷光」、「你的錄影」。

兩位詩人都親赴駐愛爾蘭代表處以英語朗讀自己的詩作，歌手費茨派垂克（Blu Fitzpatrick，另譯：費茲派翠克）則以愛爾蘭語複誦。

楊子葆表示，活動主要目的是以台灣旅愛爾蘭僑界常用的數種母語詮釋愛爾蘭文化，凸顯台灣的文化多樣性。現場並展示台灣畫家楊允城特別為活動選讀11首詩分別創作的11幅壓克力畫，詩、畫相互呼應，相得益彰。

駐愛爾蘭代表處表示，今年是台灣第二次參與「文化之夜」。去年放映導演蔡牧民2021年的紀錄片作品「關係未來式」。

駐處今天為賓客準備了珍珠奶茶、鳳梨酥、紅豆與花生麻糬、酥炸青碗豆等台灣小點，增添溫馨熱鬧氣氛。（編輯：馮昭）1110924