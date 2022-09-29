傳藝戲曲新作發表計畫 3入選節目10月登場

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（中央社記者趙靜瑜台北29日電）由傳統藝術中心主辦的「傳統藝術開枝散葉－戲曲新作發表計畫」，3入選團隊一心戲劇團、明華園戲劇總團、台北木偶劇團節目將於10月登場，帶來全新戲曲製作。

傳藝中心今天發布新聞稿表示，「戲曲新作發表計畫」鼓勵團隊以傳統戲曲為核心，持續創作全新作品，創作具現代觀點或以創新手法演出新作，今年年度入選作品共11檔演出，題材包括情緒勒索、失智照護、在地傳奇，以及女性自覺等，涵蓋歌仔戲、布袋戲、客家戲及京劇等不同劇種，將到各地專業劇場演出。

10月份上檔的一心戲劇團「是誰刣死馬文才」，打破經典「梁祝」故事原先主角視角，而以馬文才獨特角度出發，重新置入經典「梁祝」音樂的新作；這次邀請張孟逸詮釋、許栢昂執導，重新找回劇中人物自我及和解共生。

明華園戲劇總團青年軍新作「盜情」由青年編劇陳宇文聯手導演宋厚寬，小旦陳昭婷、小生王婕菱與吳米娜聯手上演現代舞台歌仔戲，劇中不僅可以一窺日治時期大稻埕繁華光景，也可以看見藝旦閣和旗亭的生態。

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台北木偶劇團以台灣地景創作在地故事「三仙台尋龍記」，由編劇劉秀庭以傳統八仙過海為雛型並融入原民故事，舞台由剛獲得「2022世界劇場設計競賽」首獎的設計師林昭安量身打造，劇團將以純熟操偶技巧，帶大家走進既在地又時尚的偶戲時代。

一心戲劇團「是誰刣死馬文才」將於10月1日到2日演出，地點在台北大稻埕戲苑；明華園戲劇團總團青年軍「盜情」將於10月15日到16日演出，地點在嘉義市政府文化局音樂廳；台北木偶劇團「三仙台尋龍記」將於10月29日到30日，地點在台北市文山劇場。（編輯：陳仁華）1110929