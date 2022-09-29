女神降臨網路漫畫瀏覽量破40億 台灣推全彩單行本

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（中央社記者王寶兒台北29日電）人氣漫畫「女神降臨」自2018年從網路漫畫平台LINE WEBTOON連載，全球總瀏覽量超過40億，近期迎來連載結局，全彩漫畫單行本也在台灣推出。

漫畫「女神降臨」於台灣LINE WEBTOON也創下超過2億瀏覽量，在改編戲劇後討論度更高。台灣角川發布新聞稿表示，目前於22日推出「女神降臨」單行本第1集、第2集後，第3集及第4集則將於10月推出。

「女神降臨」故事描述不懂打扮、沒有異性緣的女孩任朱靜，因為不起眼的長相在學校被同學欺負，後來她決心改變，並學會化妝，更因為化妝後的面貌讓她在校園生活如魚得水，但卻在某次被同學李修豪看見素顏，讓她的校園生活出現危機。

同名改編韓劇「女神降臨」在2020年開播，由韓國演員文佳煐、車銀優、黃寅燁主演。

「女神降臨」目前在台灣LINE WEBTOON網站上，已在7日迎來完結，並陸續連載3篇外傳。作者Yaongyi表示，在畫結局原稿時，只要想到真的要完結就難以專心工作。外傳以周遭人物為主，描繪他們以後的故事，希望大家會喜歡，真正的完結後記到時候也會公開。（編輯：張芷瑄）1110929