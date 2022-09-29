湯姆漢克斯最新長篇小說 預定2023年5月上巿

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約28日綜合外電報導）奧斯卡金像獎影帝湯姆漢克斯要出長篇小說了。出版社透露，小說故事背景的時間軸從1940年代延伸至今，3本跟小說情節有關連的創作漫畫也將隨書發行。

美國有線電視新網（CNN）報導，湯姆漢克斯（Tom Hanks）長篇小說「再拍一部強檔鉅獻」（The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece，暫譯）將於明年5月上巿。

這本小說主題將圍繞一部「場面浩大、眾星雲集、耗資數百萬美元超級英雄動作片」的製作，時間軸從1940年代延伸至今。

出版社表示：「故事第一部分發生於1947年，飽受折磨的軍人從戰場回老家，遇到年僅5歲的天賦異稟外甥，讓他留下難以磨滅印象，但他接下來23年消失無蹤。」

湯姆漢克斯還創作3本對小說情節至關重要的漫畫。

他在社群媒體Instagram發文寫道，這部小說是「一台冒著煙的發熱打字機」所敲出的成果。

這本小說是湯姆漢克斯撰寫的第2本書，他2017年曾經出版「歡迎光臨火星：湯姆．漢克斯短篇故事集」（Uncommon Type: Some Stories）。（譯者：何宏儒/核稿：陳彥鈞）1110929