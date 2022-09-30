捍衛民主價值 立陶宛國美館館長籲關注烏克蘭

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（中央社記者王寶兒台北30日電）台灣、立陶宛交流攝影展「揭幕」及「覆寫真實」結束國美館展期，現巡展至國家攝影文化中心。立陶宛國家美術館館長阿魯納斯．格盧納斯說，台灣與立陶宛人民深知民主價值，眾人也要持續關注烏克蘭。

由立陶宛國家美術館策畫的「揭幕：尋探立陶宛攝影中的認同」及國立台灣美術館策畫的「覆寫真實：台灣當代攝影中的檔案與認同」攝影展，展現彼此在追求民主自由過程中，如何面對「認同」的課題，今天下午在國家攝影中心舉辦聯合開幕式。

立陶宛國家美術館館長阿魯納斯．格盧納斯（Arunas Gelunas）今天以預錄影片表示，很高興透過此次攝影展開啟與台灣的合作，希望交流能持續，他也期待能在立陶宛國家美術館主辦台灣的展覽，「我相信這就是我們要踏出的第一步。」

格盧納斯說，不過當今正面臨非常動盪艱苦的戰爭時期，「這場戰爭正在如火如荼的進行，我想跟各位傳達的是，請盡你所能的支持烏克蘭，因為這場戰爭不只和烏克蘭有關，這是捍衛民主的戰爭，我們立陶宛人跟各位台灣人都知道民主的價值，我們深刻認知到自由的無價，因為我們都曾經、也持續的在為自由民主奮鬥。」

「揭幕：尋探立陶宛攝影中的認同」展場中，以3個單元循序漸進的帶領人們認識立陶宛自1950年代至今的歷史與攝影發展歷程，展間也特別以一面牆宣示：「此展獻給所有在烏克蘭為了自由而奮鬥的人民」。

國美館館長廖仁義表示，立陶宛與台灣在地緣政治上，都曾受尚未民主化的強國威脅，而在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，立陶宛及台灣如似曾相識般，都向對方伸出雙手，證明「患難見真情」的意義。

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廖仁義同時也轉達文化部長李永得對聯展的重視，他代表李永得表示，此次聯展是2國建立友誼的第一檔展覽，希望未來台灣與立陶宛可以有更多藝術交流，祝福台灣與立陶宛的友誼可以提升到各層次且全面交流，並祝福2國民主自由永續。

「揭幕：尋探立陶宛攝影中的認同」及「覆寫真實：台灣當代攝影中的檔案與認同」攝影展於國家攝影文化中心分別展出至11月3日及12月4日。（編輯：張芷瑄）1110930