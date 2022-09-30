澤倫斯基堅守基輔善用演說爭取國際支持 探激勵人心魅力背後祕密【書摘】

（中央社網站）俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭已經持續超過7個月，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）除了領導軍民奮戰，展現國家韌性，更以一場又一場演說「征服」美、英、德、日本、加拿大等民主陣營國會議員，讓世界不忘記烏克蘭。他善用社群平台、針對不同族群設定不同議題，讓演說發威的戰力傲視當今世界舞台。

對國會議員演說，目的是呼籲各國對烏克蘭伸出援手，那麼，澤倫斯基對年輕的大學生怎麼說、說些什麼？今年5月16日，他對美國大學社群發表視訊演說，從每個年輕人在求學時期應該思考的兩個問題談起：你是誰？你是個什麼樣的人？中央社取得授權與您分享這篇演說全文。

成為自己生命的主體

各位女士、先生，親愛的朋友！

我很感謝有這個機會，今天能向各位同學演說並回答你們的問題，我感到非常榮幸。

然而，看來這裡並不是每個人都是學生。有人已經是校長，教育機構的領導人了。但就我的理解，學生社群可以聽見我們、看見我們，這很重要。這真的非常重要。我的演講是為他們準備的，我也準備好進行對話。準確來說，是與學生對話，因為這次演講主題是「選擇」，而各位的年紀，正是必須做選擇的時候。

每個人在各自的生命中，都有必須以某種形式面對的重要選擇。由我來說的話，要做，就請在這段求學時期，黃金歲月來做。或者，更早一些。這個時期，每個人都必須為這個問題選擇答案：你是誰？你是個什麼樣的人？

我會談談我的例子。這樣各位就會明白我在說什麼，還有我想告訴各位什麼。

我是誰？我是烏克蘭總統。

我讀法律，當過律師，然後成為藝術家、製作人、企業家。再後來我成為總統，我們美麗的國家的總統。

說起來，這些不同的階段理應導向一個個截然不同的人生。但實際上，這卻只是一個人的生命歷程。這就是「你是誰」這個問題的答案。你是主體，還是只是旁觀者？

你有試著改變什麼事情嗎？你是自己擔憂之後就此打住？還是你感到擔憂，然後試著幫忙、解決問題、做些什麼？

這都是決定生命的選擇，決定你會成為怎樣的人，決定你的國家會變得如何。

各位同學，你們所有人，即使沒有察覺到，仍然在做這些決定。每一天都在做。然後這些決定就變成你的性格，再變成你的命運。

舉例來說，各位每個人都可能曾經在生活中發現，仇恨離你非常非常近。有時候，是有人用言語、行為侮辱另一個人。有時候，是另一個人遭到羞辱。有時候，是有人想要搶奪別人的東西。碰上這樣的情況，有多少人會幫忙？

有些人會只是旁觀。有些人會用智慧型手機拍影片，現在很流行，然後上傳到Instagram或YouTube。有些人可能只是大笑。但有些人會提供幫助——幫忙停止羞辱，停止仇恨，幫助一個人重新感覺有尊嚴。

在很多情況下，說一句話也可以對一個人意味著救贖。他可能覺得自己的生命脫軌了，或者犯了個錯，看來可怕又要命的錯，犯了之後根本不想活下去的錯。電影裡很多這種情節，有人可能想一死了之。也有人可能在現實生活裡就遇過，這時就面臨抉擇：要幫忙嗎？還是直接走開？要不要把眼前所見拍起來，發到社群網站讓人按讚或分享？有人不置身事外而插手幫助，總是好事。

我記得一個日子，對貴國和對整個民主世界都同樣可怕的日子：9月11日。當時我和朋友從電視看到「雙塔」遭到客機撞擊。有人無法相信發生了什麼。有人甚至說這種事只可能發生在美國。但馬上有其他人告訴他，說這種事可能發生在任何國家，發生在任何人身上，因為恐怖行動不認國界。

我記得就在9月11日之前沒多久，我人在紐約。我就在那裡，「雙塔」裡面。我覺得那次攻擊也可能就發生在那時候，我自己就成為成千上萬傷亡者的其中之一，可能在大樓裡，或者在附近。那我也要面臨同樣的選擇：要怎麼脫逃？要怎麼救援其他人？要幫助誰？我有辦法幫我自己嗎？

烏克蘭總統澤倫斯基堅守基輔，2月26日以自拍影片喊話「我們將捍衛我們的國家」。（圖取自facebook.com/zelenskiy.official）

一旦有一天你決定了要成為自己生命的主人，那你就會從此保有那個力量，並觀察還能做些什麼。在俄羅斯全面入侵之後，我收到許多建議，那些建議全都斷言我們必須接受烏克蘭已經成為受害者的事實。他們說烏克蘭是俄羅斯侵佔的受害方，幾乎沒有機會抵抗，而且聲稱俄軍會在3到5天內迅速瓦解我們的反抗。有人建議我最好離開烏克蘭，因為沒有人能夠阻止俄羅斯。

有人為我提供交通方面的幫助，但無人提議由軍備層面提供幫助！

那些建議都和我們無關。那些提議徹頭徹尾錯誤，沒有考慮我們是誰、我是誰，我們如何看待在烏克蘭這裡的生活。我們國家永遠不要再成為受害者。我們不會只是個生命的旁觀者，包括自己的生命。我們可以、我們希望、我們也必將成為生命的主體。我們做出這個選擇，這是我的選擇，也是絕大多數烏克蘭公民的選擇。

這就是我們力量的根源，我們渴望自由且為此奮鬥。我很感謝做出同樣選擇的人，他們也決定成為生命的主體，為了和我們同樣的原則拚搏，為了自由拚搏。

你們的國家有判例法。如果一個個案在適當的層級，由適當的法院作出判決，其後類似的個案不管過了多久，都會根據先例裁量。這個先例永遠會被納入考量。

事實上，在國際政治中也是如此。

現在俄羅斯在做什麼？

它正在試著開創先例。如果它設法破壞了鄰國的國家地位，其他國家也會仿效。

那麼，現在烏克蘭和友邦又在做什麼？

我們正試著開創另一個先例。我們要讓世界上所有的侵略者徹底明白，戰爭會給他們──侵略者──本身製造最頭痛的問題。當自由世界拒絕與散布仇恨的人打交道時，侵略者會知道，他們向你我這樣的普通人散布的仇恨，將最先也最嚴重地打擊他們自己。

這場較量的過程非常透明。每個人都自有角色。有些國家想離得遠遠的，保持似乎中立的立場，也不會為了奮鬥共同價值而提供援助。就像在日常生活中一樣，需要幫忙的時候，會有一群人旁觀，而不提供實質幫助。

也有一些國家盡己所能做出貢獻，以維護自由，停止侵略，確保國際法的效力。

這是美國選擇的角色，我非常感謝貴國人民，感謝你們的領導者做出這個選擇。

美國國防部長奧斯汀（左）、國務卿布林肯（右）4月訪問烏克蘭首都基輔，會見烏克蘭總統澤倫斯基（中）。（圖取自美國國防部網頁defense.gov）

畢竟，這也是你想在生活裡成為什麼樣的人的答案。對於不想只是變成受害者或冷漠旁觀者的人是這樣，對於有能力且採取行動捍衛民主的人也是這樣，因為那是他們保護自己的方式，他們藉此保護自己的自由、生活方式以及人民。他們的世界觀不應容忍個人暴行或野蠻戰爭。

所以，你們每個人，現在在這個年紀、身處這個位置，都要為自己選擇：如何回應挑戰？如何應對不公不義？

我真心希望各位替自己選擇一條路，可以清楚認知自己是誰的路、自己為未來做主之路。因為如果這是你們的選擇，那也就永遠是你們國家的選擇。

一如我們國家的選擇。

非常感謝各位！榮耀歸於烏克蘭！

（書摘由大塊文化授權。編輯：劉千綾）1110930