郝明義獲澤倫斯基同意出書 裴洛西訪台是關鍵

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（中央社記者邱祖胤台北26日電）大塊文化出版股份有限公司董事長郝明義今天說，希望為烏克蘭總統澤倫斯基出書卻未獲同意，直到美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，他再寫信說服，隔天就獲同意這項跨國出版合作。

大塊文化9月將發行「澤倫斯基－我們如此相信 In These, We Believe」，收錄澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）50場演講內容。

郝明義晚間在社群網站臉書（Facebook）表示，澤倫斯基證明自己不是「落跑總統」，還用一場場演講激勵民心，得到各國支援，希望這本書給同樣面臨對岸巨大威脅的台灣一些啟示。

他說，今年5月澤倫斯基應邀在坎城影展演講，網路上相關新聞報導都很零碎，他最終找到澤倫斯基的總統網站瀏覽後，突然動念何不自己編一本澤倫斯基的書？

郝明義寫信直接向澤倫斯基提構想，包括從180篇演講中挑50篇，涵蓋面向從戰前、戰後，國內、國際，歐洲、亞洲，到面對國家領導人、學生和社會團體等，有激勵人民奮起作戰篇章，也有邀人民共同思考重建未來建言。

郝明義建議書中增加導讀與分析、大事紀及16頁戰爭期間照片組成的圖像故事。

不過，直到6月台北國際書展期間，透過烏克蘭國營最大圖書平台Yakaboo集團參與協助聯絡，6月下旬應要求提整體版面規劃與補充說明後，一直沒得到肯定答覆。

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直到裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，郝明義再度聯絡澤倫斯基，表達「台灣海峽已經風雲密布，希望能及早出版這本書」，終於在4日得到回音，「澤倫斯基同意了！」

郝明義表示，他非常好奇澤倫斯基及澤倫斯基領導的烏克蘭，可給同樣面臨對岸巨大威脅的台灣什麼啟示？希望這本書有助於每個關心時勢與國家命運的人，體會如何整合彼此信心、勇氣和智慧力量。（編輯：李明宗）1110826