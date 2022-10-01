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屏東戲劇人才培訓 學員創「戀戀屏東 思想起」演出

2022/10/1 11:36（10/3 10:07 更新）
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屏東縣政府攜手紙風車劇團，展開為期2個月「屏東戲劇人才培訓計畫」，成果演出由學員以屏東在地故事自行創作，共同取名為「戀戀屏東 思想起」，融入在地的文化元素與民謠等相關主題。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年10月1日
屏東縣政府攜手紙風車劇團，展開為期2個月「屏東戲劇人才培訓計畫」，成果演出由學員以屏東在地故事自行創作，共同取名為「戀戀屏東 思想起」，融入在地的文化元素與民謠等相關主題。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年10月1日
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（中央社記者李卉婷屏東縣1日電）屏東縣政府攜手紙風車劇團，展開為期2個月「屏東戲劇人才培訓計畫」，9月底完成第1階段課程，藉由成果展演「戀戀屏東 思想起」，用自信與驕傲演出在地故事，培育屏東藝文人才。

「屏東戲劇人才培訓計畫」經過甄選，錄取51名學員，皆非戲劇科班出身，年齡層分布在19歲至54歲，行業別從學生、教師、護理師、油漆師傅、呼吸治療師、銀行經理等，藉由培訓計畫，讓熱愛表演的學員「為自己的表演夢想勇敢一次」。

屏東縣政府文化處指出，培訓課程從8月起，每週2次共計14堂課，每堂課都由專業的師資與助教帶領學員從肢體動作暖身、肢體開發與柔軟度訓練、即興表演，演出形式訓練、黑光彩帶舞動作訓練、屏東故事創作等專業培訓。

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成果演出由學員以屏東在地故事自行創作，共同取名為「戀戀屏東 思想起」，以各自獨立的6組演出劇碼，呈現屏東精神。演出融入在地的文化元素與民謠等相關主題，其中也包含學員即興共創。

屏東縣長潘孟安表示，首度邀請紙風車劇團在屏東開設戲劇課程，將其在台灣各地藝術推廣累積多年的經驗與能量，傳授給屏東子弟，透過戲劇將屏東文化以不同面向更寬廣的傳遞。（編輯：黃世雅）1111001

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