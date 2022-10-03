台灣文學金典獎入圍名單揭曉 年輕創作者勇於突破

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（中央社記者邱祖胤台北3日電）「2022台灣文學獎」金典獎今天公布入圍名單，評審團認為，今年詩集最令人刮目相看，年輕創作者勇於嘗試新的語境；通俗小說數量增加，入圍作品類型多元。

根據國立台灣文學館今天發布新聞稿，「2022台灣文學獎」金典獎，今年共有203件作品參獎，30部入圍作品包含小說及散文各10件、詩集及報導與評論各5件，將共同競逐8名金典獎（其中1名為年度百萬大獎），及3名蓓蕾獎。

評審團表示，今年詩集最令人刮目相看，年輕的創作者勇於嘗試新的語境，長期耕耘者經由不斷錘鍊，摸索出更為凝練的詩句。通俗小說數量增加，質地比以往更為豐厚，入圍作品類型多元，也顯見台灣文學疆域愈來愈開闊。

台灣文學館表示，配合入圍揭曉，即日起展開金典獎入圍書展，實體將於三民書局重南店、復北店，金石堂書局部分門市、承風青鳥、台灣文學基地、中國文化大學圖書館、東吳大學圖書館、東海大學圖書館、成功大學圖書館、台北教育大學圖書館等地展出。

線上則於Readmoo讀墨電子書、TAAZE讀冊生活網路書店、三民網路書店、金石堂網路書局、博客來網路書店、誠品網路書店展出。

金典獎得獎名單預計於10月底公布，贈獎典禮將於11月12日下午在台北華山文創園區西2館舉行。（編輯：張雅淨）1111003