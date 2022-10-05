國寶畫家林玉山「蓮池」VR再現 沉浸體驗創作視野

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公視以台灣近代第一件國寶畫作、畫家林玉山作品「蓮池」為藍本，運用6K超高畫質技術製作VR互動作品「林玉山蓮池寫生–窺見生命的奧妙」，5日舉行發表記者會，並安排現場體驗。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年10月5日

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（中央社記者葉冠吟台北5日電）公視以台灣近代第一件國寶畫作「蓮池」為藍本，運用6K超高畫質技術製作「林玉山蓮池寫生─窺見生命的奧妙」VR互動作品，藉畫中豐富多樣生物視角切換，沉浸體驗林玉山創作視野。

「林玉山蓮池寫生─窺見生命的奧妙」今天舉辦發表記者會，由獲得威尼斯影展「最佳VR體驗獎」新媒體藝術家黃心健擔任製作顧問，主創團隊則為榮獲洛杉磯電影獎VR金獎的導演張文杰與瑞意創科。中英文旁白由音樂詩人雷光夏操刀。

國寶畫家林玉山與陳進、郭雪湖並稱為「台展三少年」，他提倡自然寫生，也以膠彩畫及水墨畫著稱。「蓮池」是林玉山23歲時的創作，當時他忍受蚊蟲叮咬，整夜守候在嘉義北郊牛稠山的大蓮池邊，只為親眼目睹荷花在清晨綻放之刻。

「蓮池」仔細捕捉動植物的生命樣態，精準詮釋物象的內在精神，林玉山曾說，那一刻他彷彿「窺見了生命的奧妙」，這個作品也被文化部文化資產局指定為國寶，也是國美館「鎮館之寶」之一。

林玉山之子、前故宮博物院副院長林柏亭今天也出席，並透露「蓮池」在1930年獲得第4回「台灣美術展覽會」特選第一名及台展賞的榮譽，讓評審眼睛為之一亮，林柏亭說，「蓮池」在當年的特色是結合中國宋代花鳥畫的寫生精神，現在透過VR技術將作品重現，自己也感受到全新震撼。

黃心健表示，這回把平面畫作構成立體空間，讓觀眾從旁觀者視角的storytelling變成體驗「活在故事裡」的storyliving，彷彿能感受到這名台灣畫壇巨擘，當年親眼目睹蓮池勝景及內心被觸發的感動。

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張文杰則分享，很希望能更深入找到林玉山的創作理念，透過藝術與科技結合，由外向內、由大到小讓觀眾感受畫家「一蓮池一世界」的感覺，並以「眼界無限」、「內容無窮」、「體驗無我」為出發點完成作品。他說：「蓮池裡有很多角色的細節，如何把它們放大，就是把人縮小，化做蜻蜓、青蛙等生物視角，穿梭在水上或水下荷葉間，讓大家去探索：生命是什麼？」

「畫我台灣-蓮池VR」特展包括「6K超高畫質360度影片觀賞」、「沉浸式AR互動APP」和「大型輸出拍照區」等精彩體驗，將於10月起在國美館「漂浮島城-VR藝廊」展出。（編輯：張芷瑄）1111005

6K超高畫質VR互動作品「林玉山蓮池寫生–窺見生命的奧妙」5日發表，公視總經理徐秋華（左2起）、前公廣集團董事長陳郁秀、文化部次長李連權、已故國寶畫家林玉山的兒子林柏亭及新媒體藝術家黃心健出席力挺。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年10月5日