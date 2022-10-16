全台12團家將團齊聚嘉義展演 年輕世代近距離體驗

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（中央社記者姜宜菁嘉義市16日電）全台12間知名家將團今天齊聚嘉義市立體育場外展演，並在市區遶境為民眾收驚消災祈福，場面浩大吸引民眾爭相目睹家將團風采，市府文化局也安排系列活動，讓年輕世代近距離感受家將藝術文化。

嘉義市政府文化局今天舉辦「2022全國家將文化祭」，市長黃敏惠、山海鎮堂主蕭湧達、民進黨立委王美惠等人出席；現場有臉譜面具的彩繪體驗、提供服飾讓民眾拍照打卡，透過實際交流與互動，讓年輕一代了解家將臉譜各種意涵，感受藝術文化之美。

黃敏惠期盼透過活動讓大家更了解家將文化的藝術，不僅是翻轉社會長期以來對家將文化的汙名化，更是文化存續與傳承。

黃敏惠指出，有句話說「越在地越國際」指的是世界各地的在地文化都是獨一無二的，都是值得保留、發揚和探索的。

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蕭湧達也指出，今天除了家將展演，晚間文化踩街祈福，從嘉義市體育場大門廣場出發一路走到目的地城隍廟，是集結了全台12團家將團，一同來為民眾做收驚、祈福、驅穢的科儀，幸運的朋友還可以一次求取到12家將舘家將平安符，機會難得。

文化局說明，「2022全國家將文化祭」除了動態活動，還有家將文物展、講座、家將臉譜體驗等；家將文化講座邀請民俗專家學者開講，揭開八家將與什家將的神秘面紗，讓社會大眾了解台灣民間傳統家將的藝術價值與保存迫切性。（編輯：陳仁華）1111016