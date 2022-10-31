第二屆葉石濤短篇小說文學獎 吳佳駿奪首獎

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台南市政府文化局為紀念文學巨擘葉石濤創設「葉石濤短篇小說文學獎」，第2屆由作家吳佳駿（圖）以「爺爺和我說」獲得首獎。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年10月31日

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（中央社記者楊思瑞台南31日電）台南市政府文化局為紀念文學巨擘葉石濤創設「葉石濤短篇小說文學獎」，去年首屆首獎從缺，今年由作家吳佳駿以「爺爺和我說」獲首獎與新台幣30萬元獎金，成為開辦後首名得主。

台南市文化局今天發布新聞稿指出，這屆首獎得主吳佳駿為高雄人，目前於北藝大文學跨域創作所就讀中，曾獲林榮三文學獎、台積電文學賞等，文學作品曾入選九歌110小說選、2022台灣金典獎，出版「新兵生活教練」。

台南市文化局指出，這次創作作品以魔幻寫實的描寫手法，帶出原住民族地景的消逝，風格獨樹一幟，在激烈競爭的稿件中脫穎而出，也使此次獎項意義格外特殊。

台南市文化局指出，「葉石濤短篇小說文學獎」徵選2萬字內短篇小說，作品題材不限，只要具本國籍，不限年齡皆可報名參加，這屆最年輕參加者僅13歲、最年長者83歲，總收件數185件，相較於去年成長約20%，競爭相當激烈。

台南市文化局指出，這次投稿作品探討題材與議題相當多元，創作者年齡層橫跨數個世代，足見台灣蓬勃文學創作能量，其中有描寫不同族群和人文時事的探討，也不乏對台灣土地及歷史的著重與關懷，評審團對於此次徵件作品感到驚艷，並樂見台灣文學的奇花異卉在府城崢嶸盛放。

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台南市長黃偉哲表示，期許在即將迎來台南400年之際，藉「葉石濤短篇小說文學獎」繼續向世人傳承葉石濤的文學創作精神，吹響台灣文學復振號角。

台南市文化局指出，「第二屆葉石濤短篇小說文學獎」首獎頒獎典禮，將與葉石濤文學紀念館館慶於11月19日上午10時同步舉行，希望喜愛、支持台南藝文的民眾屆時共襄文學盛事，見證台灣文學延續的創作花火。（編輯：黃世雅）1111031