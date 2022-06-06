「台灣男子葉石濤」 紀錄片匯集藝術家轉譯致敬

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（中央社記者葉冠吟台北6日電）文學巨擘葉石濤的生命故事，如今匯集成電影「台灣男子葉石濤」，導演許卉林不計成本，邀請11名藝術家轉譯葉石濤作品，透過跨世代的藝術激盪，向傳統致敬也賦予經典新生。

文壇尊稱「葉老」的葉石濤，是台灣文學界扛鼎的重要人物。他出生於日治晚期，十幾歲便以日文寫作，在文壇嶄露頭角，更於戰後成功克服語言轉換困難，持續寫作一生，直至2008年過世，與鐘肇政號稱「北鍾南葉」。

葉石濤的寫作生命，與台灣近現代史同起伏，白色恐怖政治受難者，在目睹同時代台籍作家抑鬱以終，葉石濤決定為台籍作家發聲，寫下「台灣文學史綱」，是文學史上首次將台灣從附從的客體角色，提升為主體位階，給予台灣作家新的定位與視角。

紀錄片「台灣男子葉石濤」由許卉林執導，導演林靖傑擔任監製。片名靈感來自葉石濤作品「台灣男子簡阿淘」，故事中簡阿淘因白色恐怖牢獄之災，生活被顛覆，影響長達一生，也呼應了葉石濤顛沛流離的寫作生涯。

接下拍攝計畫後，許卉林除了研讀所有著作及評論外，也儘可能找到葉石濤生前訪問，好更貼近他的生命。許卉林深感要拍攝一部已過世文學作家的紀錄片，是很不容易的挑戰，但這個機會也非常珍貴，「是種被葉老選上的感覺，我決定要做到最好，以高規格的方式徹底完整的記錄他的生命。」

許卉林不計成本邀集11位年輕藝術家詮釋葉石濤文學作品，包括演員莊益增、黃采儀、葉文豪合演的舞台劇「葫蘆巷春夢」；舞蹈劇場由鍾長宏編舞，舞出「紅鞋子」和「牆」。

舞蹈環境劇場則由舞者蘇品文在北海岸跳出「西拉雅末裔潘銀花」，藝術家吳識鴻製作出藝術動畫詮釋「有菩提樹的風景」和「舊城—老人」，藝術家戴開成與曾伯豪，則以落語呈現「群雞之王」，攝影家林柏樑之前所拍攝「葉石濤肖像」也在本片中出現。

許卉林分享為了拍好這部紀錄片，經常廢寢忘食，徘徊崩潰邊緣，更有感葉石濤曾說：「寫作是天譴。」她笑言：「這句話對創作人而言都有很深的感觸，像我也覺得拍片是天譴，很辛苦的拍攝完會想再也不要拍了，但只要一看到有趣的題材，就又一頭栽進去了。」

「台灣男子葉石濤」將於17日上映。（編輯：屈享平）1110606