賴副總統：期許葉石濤作品翻譯更多語言 以獲國際肯定

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副總統賴清德（左）11日晚間在台南市南紡威秀影城觀賞紀錄片「台灣男子葉石濤」，且接受導演許卉林（右）致贈海報。中央社記者張榮祥台南攝 111年6月11日

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（中央社記者張榮祥台南11日電）副總統賴清德今晚穿越台南東區南紡威秀影城觀看「捍衛戰士2」的人潮，觀賞在台南首映的「台灣男子葉石濤」紀錄片，他期許葉石濤作品翻譯成更多語言，以獲得國際肯定。

「台灣男子葉石濤」紀錄片電影台南首映，今晚在台南南紡威秀影城以包場方式播放，應邀的賴副總統說，當他走進南紡威秀影城時，現場很多年輕人還以為他是來看「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun：Maverick）。

賴副總統指出，葉石濤是真實的人，「捍衛戰士」人物是虛撰的，差別很大，一個是好萊塢英雄，葉石濤則是活生生的台灣男子和文學大師，他希望年輕人來看這部紀錄片。

賴副總統表示，他對葉石濤打從內心尊重，也將葉石濤作品中「台南是一個適合人們作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的地方」，作為當時他競選台南市長的政見訴求，希望將台南打造成如此美好的地方。葉石濤有科學邏輯精神，以簡單的一句話展現城市願景。

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賴副總統說，以葉石濤的文學造詣，應讓更多人閱讀到葉石濤的作品，他期許將葉石濤作品翻譯英文、日文及更多語言，以獲得國際肯定，且讓讀者走入葉石濤小說中的台南境界。

文壇尊稱「葉老」的葉石濤，是台灣文學界的重要人物。他出生於日治晚期，十幾歲便以日文寫作，在文壇嶄露頭角，更於戰後成功克服語言轉換困難，持續寫作一生，直至2008年過世，與鐘肇政號稱「北鍾南葉」。（編輯：郭諭儒）1110611